Emirates inaugura la lounge rinnovata a Malpensa: design moderno e 203 posti a sedere
Dopo Roma, anche Milano Malpensa entra nella rete delle lounge Emirates: una delle 34 strutture esclusive che la compagnia offre in tutto il mondo
Emirates ha inaugurato la nuova lounge all’aeroporto di Milano Malpensa, completamente ristrutturata dopo un investimento da 2,2 milioni di euro.
La struttura, situata nel nuovo Satellite B 3-3 del Terminal 1, si estende su 1.060 metri quadrati e dispone di 203 posti a sedere tra poltrone e divani. L’ambiente, dal design contemporaneo e curato nei dettagli, è stato pensato per offrire comfort e spazi più ampi ai viaggiatori.
Un altro punto di forza è il collegamento diretto con l’aeromobile tramite finger, che consente l’imbarco direttamente dalla lounge. L’accesso sarà possibile tutti i giorni dalle 10 alle 16:10 e dalle 18:20 alle 22:20, in coincidenza con i due voli giornalieri A380 di Emirates da Milano, incluso il collegamento con New York JFK. L’ingresso è disponibile anche a pagamento, previa disponibilità.
La seconda lounge in Italia
Quella di Malpensa è la seconda lounge Emirates in Italia, dopo Roma, e fa parte delle 34 lounge dedicate presenti nella rete globale della compagnia. Dove non gestisce direttamente gli spazi, Emirates si affida a partner terzi per mantenere standard di servizio uniformi.
