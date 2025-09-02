Emirates inaugura la lounge rinnovata a Malpensa: design moderno e 203 posti a sedere

Emirates ha inaugurato la nuova lounge all’aeroporto di Milano Malpensa, completamente ristrutturata dopo un investimento da 2,2 milioni di euro.

La struttura, situata nel nuovo Satellite B 3-3 del Terminal 1, si estende su 1.060 metri quadrati e dispone di 203 posti a sedere tra poltrone e divani. L’ambiente, dal design contemporaneo e curato nei dettagli, è stato pensato per offrire comfort e spazi più ampi ai viaggiatori.

Un altro punto di forza è il collegamento diretto con l’aeromobile tramite finger, che consente l’imbarco direttamente dalla lounge. L’accesso sarà possibile tutti i giorni dalle 10 alle 16:10 e dalle 18:20 alle 22:20, in coincidenza con i due voli giornalieri A380 di Emirates da Milano, incluso il collegamento con New York JFK. L’ingresso è disponibile anche a pagamento, previa disponibilità.

La seconda lounge in Italia

Quella di Malpensa è la seconda lounge Emirates in Italia, dopo Roma, e fa parte delle 34 lounge dedicate presenti nella rete globale della compagnia. Dove non gestisce direttamente gli spazi, Emirates si affida a partner terzi per mantenere standard di servizio uniformi.