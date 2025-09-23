Festa d’autunno ad Albizzate: giochi, sorrisi e merenda per grandi e piccini

L’autunno è ormai alle porte e il Comitato Genitori per Albizzate ha deciso di celebrarne l’arrivo nel migliore dei modi. Sabato 27 settembre 2025, dalle 14 alle 18, l’Area Feste del Comune

L’autunno è ormai alle porte e il Comitato Genitori per Albizzate ha deciso di celebrarne l’arrivo nel migliore dei modi. Sabato 27 settembre 2025, dalle 14 alle 18, l’Area Feste del Comune diventerà il palcoscenico di un evento all’insegna del divertimento, pensato per unire tutta la comunità.

La “Festa di Autunno” promette un pomeriggio ricco di attività, con giochi, cibo e merenda per tutti i gusti. Il programma è stato studiato per coinvolgere sia gli adulti che i più piccoli, offrendo a tutti l’occasione di trascorrere del tempo insieme in un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi, pronti a vivere un pomeriggio indimenticabile. È bene ricordare, però, che in caso di maltempo l’evento verrà annullato.