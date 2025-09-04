“Gin Gin Brebbiamo”: a Brebbia una serata di gin, jazz e solidarietà nel parco di Villa Terzoli

Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama il buon bere, la musica dal vivo e le atmosfere rilassate. Sabato 13 settembre, dalle ore 18, il Parco di Villa Terzoli a Brebbia si trasformerà in un elegante salotto all’aperto per ospitare la prima edizione di

“Gin Gin Brebbiamo”

un evento che unisce degustazione, intrattenimento e solidarietà.

La serata offrirà al pubblico l’occasione di assaporare i migliori gin artigianali grazie alla presenza di etichette selezionate come Mirtillo Brillo Gin, de Munà, Laboratorio Lanotti, Duck Dive e la creatività dolce e salata di C’est la Vie – Pasticceria Giacomo Aceti e Co&Co Rosticceria.

Ad accompagnare i brindisi, le note raffinate del Tonic Jazz Trio, che con il suo repertorio saprà creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Terzoli con il patrocinio del Comune di Brebbia, non sarà soltanto un’occasione conviviale: il ricavato della serata sarà infatti interamente destinato all’acquisto di un defibrillatore a servizio della Fondazione, un gesto concreto di attenzione alla comunità.

Tra profumi botanici, cocktail d’autore e buona musica, il Parco di Villa Terzoli in via della Chiesa 8 – cuore verde del paese – offrirà lo scenario ideale per un’esperienza che unisce piacere e condivisione.

Non mancate! “Gin Gin Brebbiamo” vi aspetta per brindare insieme… con gusto e con cuore.