I sorrisi dei bambini colorano L’arcobaleno di Nichi ad Arcisate

I sorrisi dei bambini hanno acceso tutti i colori dell’arcobaleno durante l’Arcobaleno di Nichi – Circus edition che ha animato il weekend del 13 e 14 settembre al parco Lagozza di Arcisate.

Assieme ai piccoli e piccolissimi clown e giocolieri, centinaia di famiglie per un totale di circa cinquemila persone che hanno partecipato agli spettacoli e alle attività proposte dai volontari. Un nuovo successo per la manifestazione che ricorda con gioia Nicholas Bertolla, bambino scomparso a 9 anni per una grave leucemia.

«Ogni anno rivedo il sorriso del mio bimbo nel sorriso di tanti bambini – afferma Elena Parascenzo, mamma di Nicholas – È un miracolo che si ripete ogni anno e per cui ringrazio di cuore tutti i volontari, i sostenitori e le persone che partecipano. È stata una festa bellissima, con spettacoli meravigliosi, giochi coinvolgenti e un menù che ha riscosso successo su ogni piatto, facendo contenti grandi e piccini. Ciascuno è tornato a casa con un pezzetto della gioia di vivere di Nicholas e con il cuore pieno di allegria».

Scopo della manifestazione benefica è raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Giacomo Ascoli per finire di arredare e corredare gli appartamenti del Faro di largo Flaiano a Varese perché possano accogliere nel modo più confortevole le famiglie dei bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.

Una missione solidale per cui si sono prodigati tutti i sostenitori dell’Arcobaleno di Nichi: dalle cucine caratterizzate dagli Show cooking di Mirko Vincenzi e pizzeria Piedigrotta al bar gestito con Balthazar e Spiriti Gin. E poi la musica live dei Decanter, Starlight e Musiklas Band, gli spettacoli a cura del Cappellaio Matto, Fuochisti matti, New Liberty Dance e delle giovanissime atlete del Twirling di Locate Varesino.

Ma soprattutto a fare grande la festa sono stati gli oltre cento volontari che hanno animato tutti gli stand e soprattutto giochi e laboratori a tema per la gioia dei bambini. «Ringraziamo la famiglia di Nicholas e tutto il gruppo dell’Arcobaleno di Nichi per la bellissima festa condivisa con tante famiglie per portare solidarietà ai dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese», aggiunge Marco Ascoli, presidente della Fondazione intitolata al figlio Giacomo.

Aggiornamenti sui vincitori di giochi e sottoscrizioni a premi saranno pubblicati a breve sui canali social de @L’Arcobaleno di Nichi.