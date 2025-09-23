I volontari vigilano sul mercato di Gallarate. “È tornato una piccola Svizzera”
Associazione Carabinieri e Folgore in congedo, Marinai d'Italia e altre sono state coinvolte dopo che si era visto un aumento degli episodi di furti e borseggi
«Il mercato di Gallarate è tornato a essere una piccola Svizzera» dice Carlo Belletta, il presidente provinciale di Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti)
In che senso? Nel senso che l’estate scorsa era stato segnalato che la situazione del mercato – che «con i suoi 168 operatori ogni sabato richiama migliaia di persone da tutta la provincia di Varese» – era peggiorata da punto di vista della sicurezza. «Abbiamo registrato dei furti di portafogli e di oggetti personali ai danni degli avventori e non solo» diceva a luglio scorso Silvia Rota, commissario dell’Annonaria della Polizia Locale di Gallarate.
Così al mercato sono stati fatti intervenire anche i volontari di diverse realtà: l’Associazione Nazionale Carabinieri di Gallarate, il Nucleo Protezione Civile Carabinieri Folgore in congedo di Ferno, City Angels, Guardia di Finanza in congedo, Marinai d’Italia, Polizia di Stato in congedo.
Con risultati che Belletta definisce appunto «da piccola Svizzera». L’auspicio di Belletta ora è che questo modello possa proseguire anche nel 2026, consolidando l’esperienza.
