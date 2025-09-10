Varese News

“Il digitale è facile”: ad Azzate nasce uno sportello per imparare ad usare Internet

È stato attivato il nuovo Punto di Facilitazione Digitale, disponibile ogni lunedì mattina su appuntamento. Il servizio è personalizzabile

08 Sep 2025

Ad Azzate è possibile ricevere assistenza gratuita per imparare a usare Internet, lo SPID e i servizi online della pubblica amministrazione. È stato attivato infatti il nuovo Punto di Facilitazione Digitale, disponibile ogni lunedì mattina su appuntamento.

Un supporto pratico e gratuito per tutti

Il Punto di Facilitazione Digitale è un servizio rivolto a tutti i cittadini con più di 16 anni, pensato per accompagnare le persone nell’utilizzo consapevole e autonomo delle tecnologie digitali. Il servizio è completamente gratuito e si svolge presso il Comune di Azzate, in via Benizzi Castellani 1.

Ogni lunedì, dalle 9:30 alle 13:30, un facilitatore digitale è disponibile per aiutare i cittadini su appuntamento.

Cosa si può fare al Punto Digitale?

Tra i servizi offerti ci sono:
Accesso ai portali della Pubblica Amministrazione (comune, Regione, INPS, ASST, scuole)
Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico per scaricare prescrizioni o cambiare medico
Navigazione su MyINPS per consultare contributi e domande di invalidità
Conoscenza e attivazione di SPID, CIE e CNS
Scoperta di App utili per salute, mobilità e benessere
Protezione da truffe informatiche e uso consapevole di smartphone, email e Internet
Richiesta di bonus (trasporti, cultura, ecc.)
Ricerca di opportunità lavorative online (tramite app come JOE, LinkedIn o portali dedicati)

Inoltre, il servizio è personalizzabile: il facilitatore digitale può rispondere a richieste specifiche del cittadino.

Un progetto sostenuto a livello regionale ed europeo

Il Punto Digitale Facile è realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia, CESVIP Lombardia, e finanziato con risorse europee del programma NextGenerationEU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Repubblica Digitale.

Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere a varesedigitale@cesvip.lombardia.it o chiamare il numero 340 495 1245.

10 Settembre 2025
