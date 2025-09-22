Il maltempo fa danni anche sulla A9 Lainate Como Chiasso: chiusa fino a domani l’entrata di Fino Mornasco
Le forti piogge che hanno interessato anche il Saronnese in queste ore hanno provocato danni alla sede autostradale. Confermata la chiusura del tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Lainate a partire da questa sera
Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, a seguito delle forti piogge che stanno interessando anche il Saronnese, l‘entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso, è chiusa fino alle 12 di domani, martedì 23 settembre.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
-verso Lainate: Lomazzo nord;
-verso Chiasso: Como Centro.
Sempre a causa del maltempo sono state annullate le attività propedeutiche al piano di ammodernamento sul viadotto Fati pianificate sulla A9, nel tratto Como Centro–Chiasso in direzione confine italo-svizzero. Di conseguenza è stata annullata la chiusura del tratto prevista dalle 22:00 di oggi alle 5:00 di martedì 23 settembre.
L’avvio della fase conclusiva del programma di ammodernamento è stato riprogrammato a partire dalle 5:00 di giovedì 25 settembre. Il cantiere opererà con scambio di carreggiata, garantendo una corsia per senso di marcia.
Società Autostrade ricorda che, in considerazione dell’analisi dei flussi e degli stimati tempi di percorrenza, lo schema cantiere potrà essere rimodulato nel corso della giornata. Questa modalità garantirà nelle ore di punta il transito su 2 corsie di marcia, nel dettaglio tra le ore 5:00 e le ore 10:00 verso la Svizzera e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in direzione di Lainate/Milano.
Resta confermata la chiusura del tratto tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Lainate, dalle 22:00 di questa sera alle 5:00 di martedì 23 settembre, per consentire attività di ispezioni delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.
