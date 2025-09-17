Il trapper Baby Gang trasferito nel carcere di Busto Arsizo

Il trapper Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, è arrivato oggi, mercoledì 17 settembre, poco dopo le 13, alla casa circondariale di via per Cassano a Busto Arsizio. Il suo trasferimento è avvenuto a seguito dell’arresto avvenuto la scorsa settimana, quando è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere era stato convalidato dal Gip del tribunale di Milano, che ha sottolineato l’”elevatissimo rischio di reiterazione di condotte criminali legate all’uso e alla detenzione di armi” e ha evidenziato come l’artista “abbia dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria”

Il precedente arresto e le motivazioni del giudice

Il 24enne, già noto per precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato la notte tra il 10 e l’11 settembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, con il supporto dei colleghi di Milano, hanno effettuato una perquisizione nella sua stanza d’albergo a Milano, dove è stata trovata una pistola calibro 9 con matricola abrasa, completa di caricatore con nove cartucce. Inoltre, nella sua abitazione a Calolziocorte, sono state rinvenute e sequestrate altre due pistole clandestine.

Il contesto dell’indagine e le implicazioni

L’arresto rientrava in un’indagine più ampia coordinata dalla Procura di Lecco, che riguarda un presunto traffico di armi e droga. Secondo gli inquirenti, Baby Gang avrebbe manifestato un evidente disprezzo verso le autorità e le forze dell’ordine, utilizzando armi vere, anche da guerra, nelle riprese dei suoi video musicali. Per averle a disposizione, si sarebbe avvalso dell’appoggio di una rete criminale specializzata nel traffico di droga.

Per Baby Gang è un ritorno nel carcere di Busto Arsizio, da dove era uscito nel luglio 2024.

Al momento del nuovo arresto, Baby Gang era in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni per il caso della sparatoria vicino a Corso Como.