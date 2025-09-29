Varese News

Gallarate/Malpensa

In silenzio per la Palestina: la marcia di Samarate per Gaza

Un gesto collettivo di pace e solidarietà. L’amministrazione comunale propone un momento di commemorazione e raccoglimento per ricordare le vittime nella Striscia

bandiera palestina gaza

Dopo l’adesione a “Lenzuoli bianchi per Gaza”, l’iniziativa di solidarietà civile che nel maggio 2025 ha invitato cittadini e istituzioni a esporre un lenzuolo bianco come segno di protesta contro la crisi umanitaria e le violenze in corso, la città di Samarate torna a unirsi per la causa palestinese con un nuovo appuntamento.

“Passi di pace per Gaza” è il titolo della camminata silenziosa che si terrà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 19.00. Una manifestazione semplice ma carica di significato, che vedrà la comunità attraversare insieme le vie cittadine per testimoniare la propria vicinanza a chi vive quotidianamente la guerra.

Il percorso partirà dal piazzale del Comune e si concluderà a Villa Montevecchio, dove è previsto un momento di raccoglimento collettivo. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà all’interno del Municipio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Samarate (Via Borsi 1 – cultura@comune.samarate.va.it – 0331 720252).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 29 Settembre 2025
