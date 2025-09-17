“Io mi difendo”, a Varese il corso di difesa personale per tutti

In un periodo in cui la cronaca riporta sempre più spesso episodi di aggressioni e violenze, cresce l’esigenza di sentirsi più sicuri ed essere preparati su come affrontare e cercare di evitare situazioni di pericolo.

Per questo motivo, a Varese ritorna l’appuntamento con “Io mi difendo”: la giornata dedicata alla difesa personale in programma sabato 20 settembre, dalle 9:00 alle 14:00 a Villa Mirabello all’interno dei Giardini Estensi (in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la palestra della scuola elementare Carducci).

L’evento, organizzato dall’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci e patrocinato dal Comune di Varese, si svolgerà con la partecipazione dell’ispettore di Polizia della Questura di Varese, Romina Fontana, ed è aperto a uomini e donne dagli 11 anni in su, senza distinzione tra principianti ed esperti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 586 4910.

Alla fine della manifestazione verranno consegnati gli attestati di partecipazione alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Varese, Stefano Malerba.