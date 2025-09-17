Varese News

Tempo Libero

Varese

“Io mi difendo”, a Varese il corso di difesa personale per tutti

Una giornata per imparare ad affrontare e evitare le situazioni di pericolo in programma sabato 20 settembre, dalle 9:00 alle 14:00 a Villa Mirabello

difesa personale
Sport

20 Settembre 2025

In un periodo in cui la cronaca riporta sempre più spesso episodi di aggressioni e violenze, cresce l’esigenza di sentirsi più sicuri ed essere preparati su come affrontare e cercare di evitare situazioni di pericolo.

Per questo motivo, a Varese ritorna l’appuntamento con “Io mi difendo”: la giornata dedicata alla difesa personale in programma sabato 20 settembre, dalle 9:00 alle 14:00 a Villa Mirabello all’interno dei Giardini Estensi (in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la palestra della scuola elementare Carducci).

L’evento, organizzato dall’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci e patrocinato dal Comune di Varese, si svolgerà con la partecipazione dell’ispettore di Polizia della Questura di Varese, Romina Fontana, ed è aperto a uomini e donne dagli 11 anni in su, senza distinzione tra principianti ed esperti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 586 4910.

Alla fine della manifestazione verranno consegnati gli attestati di partecipazione alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Varese, Stefano Malerba.

Organizzato da

17 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.