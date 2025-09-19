Varese News

“Io mi difendo”, una giornata per imparare la difesa personale a Mornago

L’evento promosso dall’Accademia dello Sport Varesina è aperto a donne e uomini a partire dagli 11 anni

27 Settembre 2025

“Io mi difendo”, il progetto ideato per insegnare le basi della difesa personale arriva a Mornago. Sabato 27 settembre, dalle 9:00 alle 14:00, alla palestra delle scuole elementari di Crugnola è in programma una giornata per imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e come difendersi in caso di necessità.

L’evento, promosso dall’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci, con il patrocinio del Comune di Mornago, è aperto a donne e uomini a partire dagli 11 anni, senza alcuna distinzione tra principianti ed esperti.

Attraverso esercitazioni pratiche e consigli utili, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire strumenti concreti per aumentare la propria sicurezza personale, migliorando allo stesso tempo fiducia in sé stessi e capacità di prevenzione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare il numero 388 5864910.

19 Settembre 2025
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

