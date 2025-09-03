Varese News

Canton Ticino

La Svizzera ora ha un suo modello di intelligenza artificiale: ecco “Apertus”

Il modello è stato addestrato su oltre 15 trilioni di token provenienti da più di 1.000 lingue, con circa il 40% dei dati in lingue diverse dall'inglese. Tra queste, figurano lingue spesso sottorappresentate come il tedesco svizzero, il romancio e altre lingue locali

apertus

La Svizzera compie un passo significativo nel campo dell’intelligenza artificiale con il lancio di Apertus, il primo modello linguistico di grandi dimensioni completamente aperto e multilingue del Paese. Sviluppato congiuntamente dall’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), dal Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zurich) e dal Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) di Lugano.

Un modello aperto per la ricerca e l’innovazione

Il nome Apertus, che in latino significa “aperto”, sottolinea l’impegno degli sviluppatori nel rendere accessibili tutti gli aspetti del modello: dall’architettura ai pesi del modello, dai dati di addestramento alle ricette utilizzate. Questo approccio consente a ricercatori, professionisti e appassionati di esaminare, adattare e costruire su una base solida e documentata .

“Con questo rilascio, miriamo a fornire un modello di come un’intelligenza artificiale affidabile, sovrana e inclusiva possa essere sviluppata”, afferma Martin Jaggi, professore di Machine Learning presso l’EPFL e membro del Comitato Direttivo dell’Iniziativa Svizzera per l’IA .

Multilinguismo e accessibilità globale

“Apertus è costruito per il bene pubblico. È tra i pochi modelli linguistici completamente aperti a questa scala e il primo del suo genere a incarnare il multilinguismo, la trasparenza e la conformità come principi fondamentali di progettazione”, sottolinea Imanol Schlag, ricercatore dell’ETH Zurich e responsabile tecnico del progetto .

Il modello è stato addestrato su oltre 15 trilioni di token provenienti da più di 1.000 lingue, con circa il 40% dei dati in lingue diverse dall’inglese. Tra queste, figurano lingue spesso sottorappresentate nei modelli linguistici, come il tedesco svizzero, il romancio e altre lingue locali.

Due versioni per diverse esigenze

“Apertus sarà disponibile in due versioni: una con 8 miliardi di parametri, adatta per l’uso individuale, e una con 70 miliardi di parametri, tra i modelli completamente aperti più potenti al mondo. Entrambe le versioni sono rilasciate con una licenza open-source permissiva, consentendo l’uso in ambito educativo, di ricerca e in applicazioni commerciali e sociali (PROVALO A QUESTO LINK).

Collaborazione con Swisscom e accesso pubblico

Swisscom, partner strategico dell’Iniziativa Svizzera per l’IA, è tra i primi a distribuire Apertus sulla propria piattaforma di IA sovrana svizzera. Il modello è disponibile anche sulla piattaforma Hugging Face, permettendo a sviluppatori e organizzazioni di accedervi facilmente per progetti futuri, come chatbot, sistemi di traduzione o strumenti educativi .

“Apertus non è un caso convenzionale di trasferimento tecnologico dalla ricerca al prodotto. Lo vediamo come un motore di innovazione e un mezzo per rafforzare l’expertise nell’IA attraverso la ricerca, la società e l’industria”, afferma Thomas Schulthess, direttore del CSCS e professore presso l’ETH Zurich .

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.