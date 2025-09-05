Musica, volontariato, amicizia e scuola. Riascolta le puntate di Chi l’avrebbe mai detto in podcast
La prima settimana di dirette con le storie delle persone è stata un viaggio tra tanti mondi. Ascolta le interviste in podcast a NIcholas Ninno, Antonio Antenore, Luca Piazza e Giuseppe Vassallo
Abbiamo iniziato con la musica di Ermanno Librasi e abbiamo chiuso con la musica grazie ad un costruttore di chitarre ma abbiamo parlato anche del donarsi agli altri come volontari di Croce Rossa, di mafia e di lingua tedesca.
La prima settimana della nostra trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” (in diretta dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Materia) è stata un viaggio tra le storie delle persone che sono venute a trovarci qui nello spazio libero di Varesenews.
Qui sotto potete trovare il podcast con le repliche delle interviste che abbiamo fatto questa settimana
