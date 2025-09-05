Varese News

Varese Laghi

Musica, volontariato, amicizia e scuola. Riascolta le puntate di Chi l’avrebbe mai detto in podcast

La prima settimana di dirette con le storie delle persone è stata un viaggio tra tanti mondi. Ascolta le interviste in podcast a NIcholas Ninno, Antonio Antenore, Luca Piazza e Giuseppe Vassallo

Radio Materia

Abbiamo iniziato con la musica di Ermanno Librasi e abbiamo chiuso con la musica grazie ad un costruttore di chitarre ma abbiamo parlato anche del donarsi agli altri come volontari di Croce Rossa, di mafia e di lingua tedesca.

La prima settimana della nostra trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” (in diretta dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Materia) è stata un viaggio tra le storie delle persone che sono venute a trovarci qui nello spazio libero di Varesenews.

Qui sotto potete trovare il podcast con le repliche delle interviste che abbiamo fatto questa settimana

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.