Musica, volontariato, amicizia e scuola. Riascolta le puntate di Chi l’avrebbe mai detto in podcast

Abbiamo iniziato con la musica di Ermanno Librasi e abbiamo chiuso con la musica grazie ad un costruttore di chitarre ma abbiamo parlato anche del donarsi agli altri come volontari di Croce Rossa, di mafia e di lingua tedesca.

La prima settimana della nostra trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” (in diretta dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Materia) è stata un viaggio tra le storie delle persone che sono venute a trovarci qui nello spazio libero di Varesenews.

Qui sotto potete trovare il podcast con le repliche delle interviste che abbiamo fatto questa settimana