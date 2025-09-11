Nuovi orari e coincidenze bus-treno a Castellanza: un servizio più efficiente dal 12 settembre
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, migliora i collegamenti tra la stazione, il centro città e l'Università, riducendo l'uso dell'auto
Dal 12 settembre, il servizio di trasporto pubblico locale di Castellanza subirà un importante rinnovo. Entrano in vigore nuovi orari e codici di linea, che sostituiranno le vecchie denominazioni “verde”, “arancione” e “gialla” con le nuove linee v215, v216 e v219. L’aggiornamento mira a migliorare la connessione tra la stazione ferroviaria e il centro città, con coincidenze più rapide tra bus e treni provenienti da Saronno e Milano (linee R27 e R28).
Il nuovo servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, prevede due corse ogni ora in partenza dalla stazione, garantendo la coincidenza con i treni. Questo sistema permetterà ai viaggiatori di evitare l’uso dell’auto, semplificando gli spostamenti in città e riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, il collegamento con l’Università di Castellanza sarà più diretto e comodo.
L’iniziativa, promossa dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e dal Comune di Castellanza, è pensata per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei pendolari e degli studenti, offrendo un’alternativa al trasporto privato. Il progetto contribuisce a migliorare la viabilità, soprattutto in una città attraversata da un alto numero di auto quotidianamente.
