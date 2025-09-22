Omicidio Ravasio, la figlia della “mantide” resta in carcere
Il fermo di Ariane Pereira Bezerra Da Silva era arrivato sabato 26 luglio, una decina di giorni dopo l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Ravasio celebrata davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio
Rimane in carcere Ariane Pereira Bezerra Da Silva, la figlia maggiore di Adilma Pereira Carneiro fermata a luglio come indiziata di delitto per l’omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto dello scorso anno in un agguato orchestrato in modo da far credere che l’uomo fosse stato investito da un pirata della strada poi datosi alla fuga lungo la provinciale tra Busto Garolfo e Parabiago.
Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, chiamato ad esprimersi sull’istanza presentata dalla difesa della 31enne dopo la convalida del fermo da parte del GIP del Tribunale di Busto Arsizio, davanti al quale la donna a fine luglio aveva negato ogni responsabilità. Le motivazioni alla base della conferma della custodia cautelare in carcere saranno depositate nell’arco di 45 giorni.
Il fermo di Ariane Pereira Bezerra Da Silva era arrivato sabato 26 luglio, una decina di giorni dopo l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Ravasio celebrata davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, durante il quale avevano risposto alle domande del pubblico ministero Ciro Caramore e delle difese il fratello della 31enne, Igor Benedito, e il suo compagno, Fabio Lavezzo.
Foto di archivio
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.