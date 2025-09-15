Rovera sul podio a Silverstone in ELMS, ma per il titolo non basta
Il varesino è terzo nella pioggia di Silverstone, ma il team Algarve vince e consolida il primato a una gara dalla fine
In una gara segnata da pioggia battente, bandiere rosse e altri imprevisti, Alessio Rovera coglie un buon podio di classe sulla pista inglese di Silverstone nella penultima tappa delle European Le Mans Series. Al termine della “4 Ore” il varesino è terzo al traguardo insieme ai compagni di squadra francesi Perrodo e Vaxiviere ma la vittoria del team Algarve Pro Racing permette a quest’ultimo team di consolidare la vetta della LMP2 Pro-Am per Lentoudis, Quinn e Caldwell.
«Sull’asciutto non eravamo troppo brillanti quindi con la pioggia qualcosa è girato; inoltre la buona strategia ci ha fatto arrivare al podio – ha spiegato Rovera al traguardo – Per la squadra però sarebbe stato molto più utile un successo: ci siamo andati molto vicini ma la bandiera rossa finale non ci ha aiutato».
La gara si è infatti conclusa in regime di bandiera rossa a circa 10′ dal termine per l’intensificarsi del temporale che ha caratterizzato buona parte della gara. La pioggia tra l’altro aveva scompaginato i piani del team AF Corse che dopo un bell’avvio di Perrodo ha dovuto rimontare con Rovera a causa di un pit-stop sfortunato, arrivato prima di una delle interruzioni per l’acquazzone. Vaxiviere ha poi iniziato a rimontare nell’ultimo stint di gara ma, appunto, non ha potuto attaccare la vetta per via dell’ennesimo stop.
Ora la Oreca-Gibson numero 83 occupa la terza posizione in classifica generale a 25 punti dai leader del team Algarve e a 16 dalla seconda forza, il team AO by TF. L’ultima gara stagionale è in programma a Portimao, in Portogallo, sulla distanza delle 4 Ore: per la vettura di AF Corse l’obiettivo realistico sarà mantenere il podio. Nel frattempo Rovera si sposterà a Valencia dove – nel prossimo weekend – disputerà l’ultima tappa del GT World Challenge in versione Sprint.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.