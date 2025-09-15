Rovera sul podio a Silverstone in ELMS, ma per il titolo non basta

In una gara segnata da pioggia battente, bandiere rosse e altri imprevisti, Alessio Rovera coglie un buon podio di classe sulla pista inglese di Silverstone nella penultima tappa delle European Le Mans Series. Al termine della “4 Ore” il varesino è terzo al traguardo insieme ai compagni di squadra francesi Perrodo e Vaxiviere ma la vittoria del team Algarve Pro Racing permette a quest’ultimo team di consolidare la vetta della LMP2 Pro-Am per Lentoudis, Quinn e Caldwell.

«Sull’asciutto non eravamo troppo brillanti quindi con la pioggia qualcosa è girato; inoltre la buona strategia ci ha fatto arrivare al podio – ha spiegato Rovera al traguardo – Per la squadra però sarebbe stato molto più utile un successo: ci siamo andati molto vicini ma la bandiera rossa finale non ci ha aiutato».

La gara si è infatti conclusa in regime di bandiera rossa a circa 10′ dal termine per l’intensificarsi del temporale che ha caratterizzato buona parte della gara. La pioggia tra l’altro aveva scompaginato i piani del team AF Corse che dopo un bell’avvio di Perrodo ha dovuto rimontare con Rovera a causa di un pit-stop sfortunato, arrivato prima di una delle interruzioni per l’acquazzone. Vaxiviere ha poi iniziato a rimontare nell’ultimo stint di gara ma, appunto, non ha potuto attaccare la vetta per via dell’ennesimo stop.

Ora la Oreca-Gibson numero 83 occupa la terza posizione in classifica generale a 25 punti dai leader del team Algarve e a 16 dalla seconda forza, il team AO by TF. L’ultima gara stagionale è in programma a Portimao, in Portogallo, sulla distanza delle 4 Ore: per la vettura di AF Corse l’obiettivo realistico sarà mantenere il podio. Nel frattempo Rovera si sposterà a Valencia dove – nel prossimo weekend – disputerà l’ultima tappa del GT World Challenge in versione Sprint.