Endurance: Alessio Rovera punta al riscatto nel weekend inglese

Texas addio, ora tocca all’Inghilterra: Alessio Rovera non ha raccolto quanto sperato ad Austin nella terz’ultima tappa del Mondiale Endurance (il FIA WEC) anche se la Ferrari LMGT3 di AF Corse è rimasta al secondo posto della classifica e non ha del tutto perso le speranze di rimontare la Porsche Manthey leader del campionato.

Messo alle spalle quell’impegno, per il ferrarista di Varese è tempo di tornare sul prototipo Oreca 07-Gibson con il quale partecipa alla ELMS, campionato in cui Rovera è affiancato dai francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Il terzetto messo in pista da AF Corse è in corsa per il titolo della categoria LMP2 Pro-Am e deve rosicchiare 15 punti sui leader della serie, Quinn-Lentoudis-Caldwell del team Algarve Pro Racing.

Rovera ha 4 punti in meno dei compagni di colori perché ha dovuto saltare la prova di Le Castellet a causa della concomitanza con un altro impegno ma è pronto a trascinare l’equipaggio nel tentativo di ridurre il distacco dalla vetta. Silverstone è però quasi una novità per il 30enne di Casbeno che ha corso da giovanissimo sullo storico tracciato inglese con una monoposto e non lo ha mai affrontato con un prototipo.

«Un tracciato che mi piace ma che richiede un set-up ben definito – spiega Alessio alla vigilia – Questa sarà una tappa delicata per la ELMS: per la squadra è cruciale fare punti per poi giocarsi tutto nell’ultima prova a Portimao: siamo tutti vicini e ogni particolare può fare la differenza». A luglio Rovera e soci avevano girato a Silverstone in un test privato: «Avevo trovato un buon ritmo ma nel weekend è prevista pioggia e il meteo può cambiare tutto: dovremo adattarci rapidamente alle condizioni della pista».

La “4 Ore” britannica vedrà al via 44 vetture tra cui 21 LMP2: venerdì 12 si comincia con FP1 e Bronze Test (dedicato ai piloti dilettanti tra i quali c’è Perrodo), sabato si prosegue con libere e qualifiche mentre la gara scatta domenica alle 13 ora italiana, le 12 locali. Bandiera a scacchi alle 17 nostrane.