Varese News

Tempo Libero

Rescaldina - Evento sponsorizzato

Rescaldina, LatinFiexpo saluta l’estate con la grande festa di fine stagione

Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina

LatinExpo
Sagre, Fiere e Feste

05 Settembre 2025 - 06 Settembre 2025

Si avvia alla conclusione l’edizione 2025 del LatinFiexpo, il vilaggio del divertimento che dal 6 giugno ha animato le notti estive di Rescaldina con musica, spettacoli e balli.

Il weekend finale propone due appuntamenti imperdibili:

  • Venerdì 5 settembre: “Venerdì Spettacolare – Country Party”, una serata speciale dedicata a tutte le scuole che hanno collaborato con l’evento nell’edizione 2025.
  • Sabato 6 settembre: “GRANDE FESTA DI FINE STAGIONE”, con ospiti d’eccezione e tante sorprese per salutare il pubblico che ha reso viva questa lunga estate.

Gli spettacoli iniziano dalle 19.30 fino alle 3.00 del mattino, con ampio parcheggio gratuito a disposizione.

Prezzi e promozioni

Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 2,50 euro

Martedì (serata dedicata alle donne)

Venerdì

  • Donna 6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)
  • Uomo 7,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Sabato

  • Donna 6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
  • Uomo 8,00 euro (6,50 euro per ingressi entro le ore 21)

Bambini fino a 12 anni: omaggio

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo

Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335

4 Settembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.