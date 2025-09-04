Rescaldina - Evento sponsorizzato
Rescaldina, LatinFiexpo saluta l’estate con la grande festa di fine stagione
Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina
05 Settembre 2025 - 06 Settembre 2025
Si avvia alla conclusione l’edizione 2025 del LatinFiexpo, il vilaggio del divertimento che dal 6 giugno ha animato le notti estive di Rescaldina con musica, spettacoli e balli.
Il weekend finale propone due appuntamenti imperdibili:
- Venerdì 5 settembre: “Venerdì Spettacolare – Country Party”, una serata speciale dedicata a tutte le scuole che hanno collaborato con l’evento nell’edizione 2025.
- Sabato 6 settembre: “GRANDE FESTA DI FINE STAGIONE”, con ospiti d’eccezione e tante sorprese per salutare il pubblico che ha reso viva questa lunga estate.
Gli spettacoli iniziano dalle 19.30 fino alle 3.00 del mattino, con ampio parcheggio gratuito a disposizione.
Prezzi e promozioni
Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 2,50 euro
Martedì (serata dedicata alle donne)
Venerdì
- Donna 6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)
- Uomo 7,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
Sabato
- Donna 6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
- Uomo 8,00 euro (6,50 euro per ingressi entro le ore 21)
Bambini fino a 12 anni: omaggio
L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo
Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335
4 Settembre 2025