Lonate Pozzolo
Una giornata di celebrazioni per il 90° di fondazione anniversario del Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo
Una giornata ricca di eventi che onoreranno la storia e la tradizione degli Alpini, che da decenni sono un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale
Il 28 settembre 2025, il Gruppo di Lonate Pozzolo dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), Sezione di Varese, celebrerà con orgoglio il suo 90° anniversario di fondazione. Una giornata ricca di eventi che onoreranno la storia e la tradizione degli Alpini, che da decenni sono un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.
Il programma della giornata, che si terrà presso il Parco delle Rimembranze di Lonate Pozzolo, prevede una serie di momenti significativi:
-
Ore 09:00 – Accreditamento dei partecipanti
-
Ore 09:20 – Ammassamento, per radunare tutti i presenti
-
Ore 09:30 – Alzabandiera e cerimonia di Onore ai Caduti, un momento solenne per ricordare i soldati che hanno dato la vita per la Patria
-
Ore 09:45 – Allocuzioni, discorsi ufficiali delle autorità e dei rappresentanti del Gruppo Alpini
-
Ore 10:00 – Inaugurazione del Monumento, per celebrare la memoria storica e il legame con il territorio
-
Ore 10:20 – Inizio del corteo che percorrerà le vie cittadine, accompagnato dai suoni della fanfara e dalla partecipazione della comunità
-
Ore 11:00 – Messa in chiesa Parrocchiale, per una riflessione spirituale e comunitaria
-
Ore 12:15 – Rinfresco, un momento di convivialità e scambio di auguri tra tutti i partecipanti
Il 90° anniversario rappresenta una tappa importante per il Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo, che nel corso dei decenni ha svolto un ruolo fondamentale non solo nel mantenimento delle tradizioni alpine, ma anche nel tessere legami forti con la cittadinanza e nel contribuire attivamente alla comunità.