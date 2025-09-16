Comunica meglio, comunica ovunque: VareseNews, il tuo megafono digitale

Articoli, annunci, banner, eventi, video, dirette e molto altro ancora. Sono tante le possibilità che VareseNews mette a disposizione di negozi, aziende e associazioni per promuoversi.

Pubblicità display

Il banner, una sorta di manifesto digitale, è lo strumento più classico per mettere in evidenza il proprio brand e per lavorare sulla riconoscibilità del proprio marchio. Che sia in homepage, sui canali territoriali o sulle pagine tematiche, i banner sono il vostro biglietto da visita digitale e permettono al lettore di “entrare” nel vostro negozio con un semplice clic.

Articoli sponsorizzati

Con l’articolo sponsorizzato creiamo e condividiamo contenuti testuali intorno a un marchio, un prodotto o un servizio per farlo conoscere ai nostri lettori. Tramite questa proposta vengono garantiti due giorni di presenza in homepage, la divulgazione attraverso i nostri canali social (Facebook e Instagram), presenza permanente sul giornale con rintracciabilità perenne attraverso i motori di ricerca.

Annunci di lavoro

Connettere domanda e offerta è un compito importante per il giornale e la pubblicazione del proprio annuncio su VareseNews consente di raggiungere un ampio pubblico locale, anche grazie alla diffusione del messaggio attraverso i profili social di Facebook e LinkedIn. Qui l’articolo completo.

Abbiamo attivato la possibilità di acquistare e inserire autonomamente il proprio annuncio di lavoro attraverso il portale dedicato.

Pubblicità legale

Uno spazio dedicato alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. Avvisi, annunci legali e bandi di gara per l’appalto di opere pubbliche, forniture e servizi potranno essere pubblicati sul giornale sotto forma di articolo che potrà contenere link, allegati e immagini.

Disponibili anche campagne di tipo display (banner) che, tramite un link, rimandano a una pagina specifica del sito del comune. Qui tutte le informazioni.

Agenda del tempo libero

La nostra pagina del tempo libero è il megafono per promuovere tantissime iniziative ed eventi sul territorio. Per aziende e associazioni c’è la possibilità di mettere in evidenza nella homepage del giornale il proprio evento. Oltre alla pubblicazione di un articolo sul giornale e alla relativa condivisione social, l’evento viene suggerito nel nostro “Cosa fare nel weekend“, l’articolo che raccoglie le iniziative che si svolgono sul territorio, in uscita ogni venerdì. Qui l’articolo completo.

Abbiamo attivato la possibilità di acquistare e inserire autonomamente il proprio evento attraverso il portale dedicato.

Produzione e distribuzione VIDEO

Su richiesta confezioniamo video ad hoc, anche con l’utilizzo di un drone, che raccontano la vostra storia attraverso musica e immagini. Il video viene pubblicato sul nostro giornale e diffuso sulla nostra pagina Facebook (oltre 280.000 follower) e sul nostro canale YouTube (quasi 60.000 iscritti).

E’ possibile anche organizzare e promuovere delle dirette video: incontri, presentazioni, tavole rotonde, eventi, che possono essere pubblicati e condivisi sui nostri canali social.

Come contattare l’ufficio commerciale di VareseNews

Per avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo è sufficiente chiamare il numero 0332 873168, inviare una mail a marketing@varesenews.it oppure compilare il form che trovate qui sotto. Verrete ricontattati per ricevere una consulenza.