Varese News

Lombardia

Vitamina di Comunità al Teatro Elfo con Coop Lombardia

Un incontro per le socie e i soci dei comitati territoriali ricco di voci, esperienze e testimonianze per raccontare come cooperazione, cultura e giustizia sociale possano nutrire amicizia, inclusione e futuro condiviso

Coop Lombardia

La cooperazione non è solo distribuzione di beni, ma anche cultura, amicizia, giustizia sociale e comunità: vere e proprie “vitamine” per rigenerare i territori e immaginare insieme un futuro sostenibile. Coop Lombardia ha scelto il teatro Elfo Puccini a Milano per il primo incontro dei componenti dei nuovi comitati soci. Trecento persone che hanno scelto di impegnarsi per i prossimi tre anni nel gestire attività, iniziative, progetti sui territori.

Galleria fotografica

Vitamina di comunità con Coop Lombardia 4 di 14
Coop Lombardia
Coop Lombardia
Coop Lombardia
Coop Lombardia

Un titolo evocativo: Vitamina di comunità e diverse voci per rappresentare la ricchezza delle relazioni e soprattutto delle esperienze.

La mattinata si è aperta con l’accoglienza dei soci e delle socie e con il talk “Coop, i soci e le socie volontarie: energia per il cambiamento”, che ha visto la partecipazione di Maura Latini, presidente Coop Italia e Alfredo De Bellis, presidente Coop Lombardia, moderati dal giornalista Massimo Cirri conduttore radiofonico e fondatore della trasmissione su Radio 2 Caterpillar. È stato sottolineato il ruolo attivo dei soci come motore di innovazione e cambiamento per la cooperazione.

Nella sessione “Vitamine di comunità” si sono alternate voci e prospettive diverse — giovani, cultura, filiere etiche, territorio — a testimoniare come la cooperazione sia una forza che tiene insieme impegno sociale, giustizia e bellezza.

  • Stefano Laffi (Codici – Milano) ha posto l’accento sulla dimensione relazionale: “voi siete quella porta. Li dobbiamo vedere. L’amicizia è il primo valore”. Ha ribadito come l’amicizia e la fiducia siano il collante delle comunità e la base per la partecipazione delle nuove generazioni.

  • Caterina Seia (Cultural Welfare Center Torino) ha parlato di cultura come enzima positivo, capace di generare trasformazione sociale e benessere condiviso: “La cultura condivisa tiene unite le persone, la cultura fa fiorire le persone”. Ha proposto l’idea di una comunità di artisti che possa cambiare i “paesaggi mentali”, sottolineando che il welfare culturale è un diritto e una risorsa di coesione. Ha citato Shakespeare: “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”.

  • Yvan Sagnet (Associazione No Cap) ha portato la sua testimonianza di lotta per un’agricoltura etica, libera dallo sfruttamento: ha ricordato che dare il giusto valore al cibo significa riconoscere il giusto valore al lavoro. Ha sottolineato l’importanza della comunità delle persone, unite contro le ingiustizie delle filiere agricole.

  • Marco Giovannelli (VareseNews, Materia Spazio Libero) ha raccontato esperienze di valorizzazione del territorio e di rigenerazione sociale, con iniziative che tengono insieme informazione, comunità e progetti di sviluppo locale. Tra queste la nascita di Materia e le quattro edizioni di Lombardia Coop to Coop con una serie di cammini che stanno attraversando tutta la regione percorrendola a piedi.

Un monologo di Arianna Porcelli Safonov ha fatto ridere, riflettere sui temi della contemporaneità. Scrittrice, comica e performer c utilizza l’ironia per affrontare i temi della società. Dopo un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi ha deciso di dedicarsi alla scrittura e alla scena teatrale mescolando umorismo e critica sociale. Nel suo lavoro esplora paure, mode, arte contemporanea, il mito del bio-glamour e le contraddizioni tra città e campagna.

La mattinata si è conclusa con momenti artistici e conviviali: un monologo teatrale, un’esibizione musicale con la Banda Rulli Frulli e il pranzo comunitario con prodotti delle filiere etiche (No Cap, Libera Terra, Frutti di Pace), a cura di Olinda. Olinda nasce nel 1996 all’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano come progetto di inclusione sociale e rigenerazione urbana. Oggi è una cooperativa e un’associazione che intreccia cultura, ristorazione e accoglienza: dal festival “Da vicino nessuno è normale” al TeatroLaCucina, fino all’ospitalità e alla formazione. Le sue attività – catering, bistrot, ostello, laboratori teatrali – diventano occasioni concrete di lavoro e creatività per persone fragili. Premi e riconoscimenti ne hanno fatto un modello europeo di impresa sociale capace di unire arte, cittadinanza attiva e welfare comunitario.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Vitamina di comunità con Coop Lombardia 4 di 14
Coop Lombardia
Coop Lombardia
Coop Lombardia
Coop Lombardia

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.