A Cislago cambiano gli orari dell’Ufficio demografico del Comune, alcuni servizi solo su appuntamento
Le variazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre. L’emissione delle carte d’identità e le dichiarazioni di nascita richiedono la prenotazione obbligatoria
Cambiano le modalità di accesso all’Ufficio Demografico del Comune di Cislago. Fino al 31 dicembre, il servizio verrà erogato secondo un calendario differenziato, con aperture ad accesso libero in alcuni giorni e accesso solo su appuntamento per determinati servizi nei restanti.
L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alle nuove modalità, soprattutto per l’emissione delle carte d’identità e per le dichiarazioni di nascita, che richiedono la prenotazione obbligatoria.
Ecco gli orari e le modalità di accesso aggiornati
Lunedì: apertura ad accesso libero dalle 10.00 alle 12.45
Martedì: apertura dalle 15.30 alle 17.50. Su appuntamento solo per carte d’identità Accesso libero per tutti gli altri servizi
Mercoledì: ufficio chiuso
Giovedì: apertura ad accesso libero dalle 10.00 alle 12.45
Venerdì: apertura dalle 10.00 alle 12.45 solo su appuntamento
Sabato: apertura dalle 9.00 alle 12.20 solo su appuntamento
Le dichiarazioni di nascita verranno effettuate esclusivamente su appuntamento, da concordare telefonicamente. Per prenotare è necessario chiamare dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 9.30, ai numeri: 02 96671036 / 02 96671037
