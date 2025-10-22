A Luvinate torna la “Festa d’Autunno” tra caldarroste, mercatini e divertimento per i più piccoli

Domenica 26 ottobre a Luvinate, l’Associazione Cacciatori del Poggio organizza una giornata di festa con gastronomia, caldarroste, mercatino di hobbisti e attività per i bambini

Caldarroste fumanti, sapori di stagione, mercatini artigianali e tanto divertimento per i più piccoli: sono questi gli ingredienti della Festa d’Autunno, in programma domenica 26 ottobre a Luvinate, in via al Poggio 19, località Scuderie.

L’evento, organizzato dall’Associazione Cacciatori del Poggio con il patrocinio del Comune di Luvinate, avrà ingresso gratuito e prenderà il via dalle 11.30. Una giornata pensata per tutta la famiglia, immersa nei colori caldi dell’autunno, tra prodotti locali e momenti di convivialità.

Gastronomia, artigianato e giochi per bambini

Durante la festa sarà possibile degustare i piatti proposti dagli stand gastronomici e le immancabili caldarroste, simbolo per eccellenza dell’autunno.

Non mancherà un mercatino degli hobbisti e dei produttori locali di Varese, ideale per chi è alla ricerca di regali originali, oggetti artigianali e specialità del territorio.

Spazio anche ai più piccoli, che potranno divertirsi grazie alla truccatrice per bambini presente per tutta la giornata.

Una giornata tra natura e tradizione

Il Poggio di Luvinate, immerso nel verde e ai piedi del Campo dei Fiori, si conferma anche quest’anno uno scenario ideale per vivere una domenica di comunità. L’evento è parte delle iniziative che valorizzano le tradizioni e il territorio, grazie all’impegno delle associazioni locali.

Per informazioni è possibile contattare Lorenzo al 347 2458476 o William al 339 2642043.