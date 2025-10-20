A Malpensa la mostra “Stellar flights”, ritratti per quattro direzioni

A seguito del successo della mostra tenutasi allo Sheraton di Malpensa, lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 12, al Terminal 1 di Malpensa Area Food Court, sarà inaugurata la mostra personale di Silvia Rastelli dal titolo Stellar Flights. Portraits For The Four Directions, a cura di Fortunato D’Amico.

La mostra, da un’idea di Luciano Bolzoni, è allestita nello spazio espositivo ARTHUB disegnato dall’architetta Chiara Alberghina; sarà aperta al pubblico e visitabile tutti i giorni, 24h, fino al 7 gennaio 2026.

Ospitato da Sea Milan Airports, il progetto è altresì patrocinato e supportato dall’ass. cult. Sopramaresotto, dall’ass. cult. Pensare globalmente e agire localmente, dalla galleria d’arte L2Arte e dall’ag. di comunicazione multisensoriale UN1CA.

“Silvia Rastelli dispone i volti come mappe sensibili che aprono percorsi di orientamento umano. Le superfici lignee raccolgono tracce di tempo e restituiscono immagini che rivelano la densità culturale inscritta nei tratti delle persone”, scrive Fortunato D’Amico. “Ogni ritratto appartiene a una dimensione individuale e al tempo stesso a una costellazione collettiva. Le quattro direzioni cardinali assumono valore di coordinate simboliche. Nord, Sud, Est e Ovest disegnano un campo dinamico che contiene forze, genealogie, energie migranti. I colori e le forme si articolano come dispositivi che guidano lo sguardo verso la pluralità dei linguaggi. Le installazioni con gli uccelli intensificano questa dinamica, generano presenze che evocano il viaggio come condizione originaria della vita. Stellar Flights. Portraits for the Four Directions orienta un principio etico che riconosce la differenza come matrice generativa”.

Particolare di un’opera

“I volti diventano segni di un sistema planetario in cui la pluralità dei tratti, delle culture e delle storie compone l’orizzonte di un presente condiviso nelle sue interconnessioni. L’arte di Silvia Rastelli è una piattaforma di incontro, lo spazio in cui la convivenza trova direzione e apre traiettorie verso una civiltà fondata sulla relazione”.

Informazioni Mostra

Aeroporto Milano Malpensa, Terminal 1, Area Food Court

Mostra Visitabile Dal 12 Ottobre 2025 Al 7 Gennaio 2026, 24h, Ingresso Libero

Inaugurazione Lunedì 27 Ottobre, Ore 12

www.silviarastelli.it

info@l2arte.it