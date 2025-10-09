A Varano Borghi, un corso gratuito di difesa personale per tutti

Sabato 18 ottobre un appuntamento aperto a uomini e donne sopra gli undici anni, per imparare a gestire situazioni di pericolo con più consapevolezza

Il Comune di Varano Borghi, in collaborazione con l’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci organizza Io mi difendo: il corso gratuito di difesa personale ideato per aiutare donne e uomini a riconoscere le situazioni di pericolo, quali precauzioni adottare per evitarle e come affrontarle in caso di emergenza.

L’iniziativa si svolge sabato 18 ottobre, dalle 9:00 alle 12:30, nella palestra delle scuole medie in via De Gasperi. Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare il numero 3885864910.

Un’opportunità per tutti, a partire dagli 11 anni

Il corso è aperto sia alle donne che agli uomini dagli undici anni in su, senza bisogno di avere esperienze precedenti nel campo delle arti marziali. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo, migliorando allo stesso tempo la consapevolezza del proprio corpo.

Durante la mattinata, i partecipanti apprendono tecniche base di autodifesa, con esercitazioni guidate da esperti. «L’obiettivo – spiega l’istruttore Gallucci – è sensibilizzare le persone sull’importanza della difesa personale. Il corso è pensato per trasmettere strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo».