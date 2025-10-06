Varese News

Tempo Libero

Varese

A Varese una giornata per imparare la difesa personale

L’iniziativa organizzata dall’Accademia dello Sport Varesina fornisce gli strumenti per riconoscere le situazioni di pericolo e sapere come comportarsi per mettersi al sicuro

difesa personale
Sport

11 Ottobre 2025

Con il patrocinio del Comune di Varese, l’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci organizza un corso gratuito di difesa personale, aperto a tutti.

L’appuntamento è sabato 11 ottobre dalle 9:00 alle 14:00 alla palestra della scuola elementare Carducci di Casbeno, in via Pietro Micca, 20, Varese. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutta la popolazione a partire dagli 11 anni, senza distinzione di genere.

Un’iniziativa per la sicurezza e la consapevolezza personale

Durante il corso, gli istruttori qualificati dell’Accademia insegneranno tecniche semplici ed efficaci, accessibili a chiunque, indipendentemente dall’età o dalla preparazione fisica utili per migliorare la propria capacità di difendersi in caso di pericolo.

L’obiettivo principale, però, è soprattutto fornire ai partecipanti strumenti pratici per riconoscere ed evitare potenziali situazioni di pericolo, oltre a trasmettere maggiore fiducia in sé stessi e consapevolezza delle proprie capacità.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3885864910

Organizzato da

6 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.