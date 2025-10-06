A Varese una giornata per imparare la difesa personale

L’iniziativa organizzata dall’Accademia dello Sport Varesina fornisce gli strumenti per riconoscere le situazioni di pericolo e sapere come comportarsi per mettersi al sicuro

Con il patrocinio del Comune di Varese, l’Accademia dello Sport Varesina di Stefano Gallucci organizza un corso gratuito di difesa personale, aperto a tutti.

L’appuntamento è sabato 11 ottobre dalle 9:00 alle 14:00 alla palestra della scuola elementare Carducci di Casbeno, in via Pietro Micca, 20, Varese. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutta la popolazione a partire dagli 11 anni, senza distinzione di genere.

Un’iniziativa per la sicurezza e la consapevolezza personale

Durante il corso, gli istruttori qualificati dell’Accademia insegneranno tecniche semplici ed efficaci, accessibili a chiunque, indipendentemente dall’età o dalla preparazione fisica utili per migliorare la propria capacità di difendersi in caso di pericolo.

L’obiettivo principale, però, è soprattutto fornire ai partecipanti strumenti pratici per riconoscere ed evitare potenziali situazioni di pericolo, oltre a trasmettere maggiore fiducia in sé stessi e consapevolezza delle proprie capacità.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 3885864910