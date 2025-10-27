Aggressione in casa a Lugano, 42enne italiana arrestata per tentato omicidio

Una 42enne cittadina italiana domiciliata nel Luganese è stata arrestata per tentato omicidio a Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Poco prima delle 11 del 22 ottobre 2025, nel corso di una lite in un appartamento di uno stabile in via Massagno a Lugano, la donna avrebbe colpito con un oggetto in vetro un 46enne , anche lui cittadino italiano, domiciliato in zona.

L’uomo ha riportato una ferita al collo che ha richiesto il suo ricovero temporaneo in ospedale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Le ipotesi di reato nei confronti della 42enne sono di tentato omicidio, subordinatamente tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici con oggetto pericoloso.

La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Queste sono le accuse, che ovviamente dovranno essere provate in tribunale.

Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.