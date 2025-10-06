Cervo cade nel canale industriale a Vizzola, salvato dai vigili del fuoco
L’intervento nella mattina di lunedì
Alle 9:30 di lunedì mattina i vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti nel Comune di Vizzola Ticino per un cervo caduto all’interno del canale industriale e rimasto bloccato contro le griglie dall’impeto delle acque.
Non è un caso isolato: sul posto sono arrivati la squadra del Distaccamento di Somma Lombardo e gli operatori SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) dal Comando di Varese.
Dopo un lavoro meticoloso sono riusciti ad imbracare l’animale e issarlo sulla riva dove un veterinario ha potuto prestare le cure del caso. Il cervo non ha riportato gravi ferite.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.