Cervo cade nel canale industriale a Vizzola, salvato dai vigili del fuoco

L’intervento nella mattina di lunedì

Alle 9:30 di lunedì mattina i vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti nel Comune di Vizzola Ticino per un cervo caduto all’interno del canale industriale e rimasto bloccato contro le griglie dall’impeto delle acque.

Non è un caso isolato: sul posto sono arrivati la squadra del Distaccamento di Somma Lombardo e gli operatori SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) dal Comando di Varese.

Dopo un lavoro meticoloso sono riusciti ad imbracare l’animale e issarlo sulla riva dove un veterinario ha potuto prestare le cure del caso. Il cervo non ha riportato gravi ferite.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
