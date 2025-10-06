Cervo cade nel canale industriale a Vizzola, salvato dai vigili del fuoco

Alle 9:30 di lunedì mattina i vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti nel Comune di Vizzola Ticino per un cervo caduto all’interno del canale industriale e rimasto bloccato contro le griglie dall’impeto delle acque.

Non è un caso isolato: sul posto sono arrivati la squadra del Distaccamento di Somma Lombardo e gli operatori SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) dal Comando di Varese.

Dopo un lavoro meticoloso sono riusciti ad imbracare l’animale e issarlo sulla riva dove un veterinario ha potuto prestare le cure del caso. Il cervo non ha riportato gravi ferite.