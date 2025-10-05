Chiusa per una notte l’A8 tra Legnano e l’allacciamento con la Pedemontana
Dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre il tratto dell'A8 tra Legnano e l'allacciamento con la Pedemontana sarà chiuso per manutenzione del verde
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Gallarate.
Foto di archivio
