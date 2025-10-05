Varese News

Archivio

Chiusa per una notte l’A8 tra Legnano e l’allacciamento con la Pedemontana

Dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre il tratto dell'A8 tra Legnano e l'allacciamento con la Pedemontana sarà chiuso per manutenzione del verde

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Gallarate.

Foto di archivio

Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.