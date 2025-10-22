Chiusura notturna sull’innesto A8 da Gallarate-Gattico verso Varese
Lavori in corso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre
Dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla A8 Milano-Varese verso Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
La chiusura è necessaria per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale, come comunicato da Autostrade per l’Italia.
Le alternative per chi viaggia verso Varese
Per evitare disagi, vengono indicate due opzioni alternative:
Uscire anticipatamente a Besnate (km 4+000 della D08)
e proseguire su viabilità ordinaria seguendo questo percorso:
SP49
SP26 in direzione Jerago-Albizzate
SS341 verso Solbiate
rientro in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate
Chi supera Besnate sarà obbligato a proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, e rientrare dalla stessa stazione in direzione opposta per proseguire verso Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.