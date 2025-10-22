Varese News

Chiusura notturna sull’innesto A8 da Gallarate-Gattico verso Varese

Lavori in corso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre

Dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla A8 Milano-Varese verso Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

La chiusura è necessaria per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza lungo il tratto autostradale, come comunicato da Autostrade per l’Italia.

Le alternative per chi viaggia verso Varese

Per evitare disagi, vengono indicate due opzioni alternative:

Uscire anticipatamente a Besnate (km 4+000 della D08)
e proseguire su viabilità ordinaria seguendo questo percorso:

SP49

SP26 in direzione Jerago-Albizzate

SS341 verso Solbiate

rientro in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate

Chi supera Besnate sarà obbligato a proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, e rientrare dalla stessa stazione in direzione opposta per proseguire verso Varese.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
