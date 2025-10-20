Ciclista investito a Samarate sulla strada per Ferno

Incidente stradale con ciclista investito a Samarate: è accaduto poco prima delle 16, in via Verdi, strada per Ferno, poco oltre il bivio di Samarate centro.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, per soccorrere l’uomo, un 46enne: è rimasto ferito in modo serio ma non è in pericolo di vita.

Mentre le ambulanze di Gallarate erano impegnate su questo e altri interventi, un’ambulanza della Croce Rossa di Busto è intervenuta poco dopo a Gallarate per un ribaltamento in via Calatafimi, alla periferia Sud della città, all’uscita della superstrada 336 lato Busto: l’uomo soccorso è stato medicato sul posto e non ha avuto bisogno di cure in ospedale.