Dalla web radio ai podcast, come fare giornalismo con la voce
A Castronno, il 9 novembre, un workshop del Festival Glocal esplora l’evoluzione del linguaggio sonoro e le nuove frontiere del racconto audio
Come si costruisce un palinsesto di web radio, come nasce un podcast, come si scrive e si monta, e quale ruolo avrà l’intelligenza artificiale nel futuro della produzione audio. Di questo si parlerà sabato 9 novembre, dalle 11 alle 13, a Castronno, nella Sala corsi Materia, durante il workshop.
Tra i relatori ci sarà Orlando Mastrillo, giornalista di VareseNews e responsabile della sezione podcast e web radio di Materia.
Il suo intervento porterà uno sguardo concreto su come la voce possa diventare uno strumento narrativo e giornalistico capace di costruire una connessione con il pubblico.
L’incontro guiderà i partecipanti attraverso tutte le fasi di un progetto, saranno illustrate le tecniche per dare personalità ad ogni episodio e non mancherà di affrontare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, oggi in grado di automatizzare alcune fasi del lavoro.
Negli ultimi anni, il podcast si è affermato come uno dei mezzi più efficaci per unire approfondimento e storytelling. Non solo nel mondo dell’informazione, ma anche in quello accademico.
Il workshop di Castronno sarà un’occasione per esplorare da vicino come le tecnologie audio stanno ridisegnando il modo di informare e coinvolgere le persone, senza perdere il legame con il territorio.
La voce non è solo un mezzo per farsi sentire, è uno degli strumenti per raccontare il mondo che ci circonda. Se prima era un modo per far sentire la propria presenza online, oggi è diventata un linguaggio che non solo crea legami, ma che arricchisce la conoscenza. E’ una presenza che, se usata bene, può essere la chiave per far risuonare idee, esperienze e storie che meritano di essere ascoltate.
L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire come il linguaggio del podcast possa contribuire a costruire comunità e diffondere conoscenza.
Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.
Per ottenere i crediti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti.
Dalla web radio ai podcast, come fare giornalismo con la voce
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.