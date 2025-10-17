Dalla web radio ai podcast, come fare giornalismo con la voce

Come si costruisce un palinsesto di web radio, come nasce un podcast, come si scrive e si monta, e quale ruolo avrà l’intelligenza artificiale nel futuro della produzione audio. Di questo si parlerà sabato 9 novembre, dalle 11 alle 13, a Castronno, nella Sala corsi Materia, durante il workshop.

Tra i relatori ci sarà Orlando Mastrillo, giornalista di VareseNews e responsabile della sezione podcast e web radio di Materia.

Il suo intervento porterà uno sguardo concreto su come la voce possa diventare uno strumento narrativo e giornalistico capace di costruire una connessione con il pubblico.

L’incontro guiderà i partecipanti attraverso tutte le fasi di un progetto, saranno illustrate le tecniche per dare personalità ad ogni episodio e non mancherà di affrontare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, oggi in grado di automatizzare alcune fasi del lavoro.

Negli ultimi anni, il podcast si è affermato come uno dei mezzi più efficaci per unire approfondimento e storytelling. Non solo nel mondo dell’informazione, ma anche in quello accademico.

Il workshop di Castronno sarà un’occasione per esplorare da vicino come le tecnologie audio stanno ridisegnando il modo di informare e coinvolgere le persone, senza perdere il legame con il territorio.

La voce non è solo un mezzo per farsi sentire, è uno degli strumenti per raccontare il mondo che ci circonda. Se prima era un modo per far sentire la propria presenza online, oggi è diventata un linguaggio che non solo crea legami, ma che arricchisce la conoscenza. E’ una presenza che, se usata bene, può essere la chiave per far risuonare idee, esperienze e storie che meritano di essere ascoltate.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire come il linguaggio del podcast possa contribuire a costruire comunità e diffondere conoscenza.

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.

Per ottenere i crediti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti.