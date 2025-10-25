Diario Nepalese 2025: Autunno in Tyangboche

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Diario Nepalese 25/10/2025 – Autunno in Tyangboche

Lasciamo Periche e la sua bellissima vallata e cominciamo a scendere lungo il sentiero. Ci rendiamo subito conto che avanziamo più rilassati e con meno pensieri rispetto alla salita. Anche la vegetazione è cambiata, lasciamo alle spalle il bianco accecante delle grandi montagne e ricompaiono cespugli e rododendri ma con colori molto più autunnali.

Rincontriamo carovane di yak e portatori che trasportano soprattutto merci locali per i villaggi. Una particolarità che abbiamo trovato sono delle parabole che sfruttano la luce del sole per scaldare dei bollitori dell’acqua. A pranzo ci fermiamo all’Highland Sherpa Restaurant, un bel locale con vista strepitosa con all’interno una credenza che esponeva l’evoluzione tecnologica dei materiali utilizzati nelle varie spedizioni alpinistiche.

Ritorniamo a Tyangboche e terminiamo la giornata attorno alla stufa gustando fette di torta e giocando ad UNO con i nostri amici nepalesi.