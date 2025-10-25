Diario Nepalese 2025: Autunno in Tyangboche
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 25/10/2025 – Autunno in Tyangboche
Lasciamo Periche e la sua bellissima vallata e cominciamo a scendere lungo il sentiero. Ci rendiamo subito conto che avanziamo più rilassati e con meno pensieri rispetto alla salita. Anche la vegetazione è cambiata, lasciamo alle spalle il bianco accecante delle grandi montagne e ricompaiono cespugli e rododendri ma con colori molto più autunnali.
Rincontriamo carovane di yak e portatori che trasportano soprattutto merci locali per i villaggi. Una particolarità che abbiamo trovato sono delle parabole che sfruttano la luce del sole per scaldare dei bollitori dell’acqua. A pranzo ci fermiamo all’Highland Sherpa Restaurant, un bel locale con vista strepitosa con all’interno una credenza che esponeva l’evoluzione tecnologica dei materiali utilizzati nelle varie spedizioni alpinistiche.
Ritorniamo a Tyangboche e terminiamo la giornata attorno alla stufa gustando fette di torta e giocando ad UNO con i nostri amici nepalesi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.