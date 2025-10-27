Diario Nepalese 2025 – Beneficienza, ecologia e traffico
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 27/10/2025 – Beneficienza, ecologia e traffico
Oggi salutiamo la splendida Namche Bazar ed affrontiamo una lunga tappa che ci porterà a Lukla. Decidiamo di aderire al progetto “Carry me back” che consiste nel ritirare un sacchetto di rifiuti da Namche e portarlo fino a Lukla, cosi si rende meno impattante il passaggio dei tanti trekkers e noi vogliamo dare il nostro contributo.
Lungo il percorso Ngima incontra Fabrizio Silvetti, amico di Reggio Emilia che ha fatto quattro salite sugli Ottomila senza ossigeno e grande benefattore di Nepal nel Cuore, tant’è vero che ha donato i computer portatili per la scuola di Damar, consegnati in parte direttamente da lui ed in parte portati da noi! Inoltre si sta occupando del progetto per una nuova scuola del Monastero di Tengboche.
Lungo il sentiero oggi c’è un traffico anomalo, infinite carovane di asini e yak che si muovono in entrambe le direzioni rendono il nostro rientro da bollino nero. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lukla, giusto in tempo per consegnare i nostri sacchetti di rifiuti, e terminiamo la serata con una bella cena nepalese in compagnia di tutti i ragazzi che ci hanno accompagnato e aiutato in quest’avventura. Con grande emozione salutiamo le nostre guide e portatori, che simpaticamente ci autografano le nostre magliette ufficiali e domani mattina presto affronteremo il viaggio di rientro a Katmandu.
L’avventura continua….
