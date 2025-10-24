Diario Nepalese 2025: Kala Patthar il balcone sull’ Everest

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Galleria fotografica Kala Patthar il balcone sull’ Everest 4 di 5

Diario Nepalese 24/10/2025 – Kala patthar il balcone sull’ Everest

Sveglia alle 4 per 3 dei nostri eroi Ngima, Giancarlo e Marco.

Si parte nel buio più completo sotto un cielo stellato e una temperatura rigida di -15° tanto che l’acqua delle borracce nelle nostre camere sono ghiacciate.

Iniziamo la nostra salita osservando altri gruppi con le luci frontali che procedevano davanti a noi.

Il freddo e la fatica rendono l’ascesa difficoltosa ma il panorama attorno a noi inizia a delinearsi e ci spinge a proseguire verso la vetta.

Gli ultimi metri sono ripidi ma ci consentono di avere una vista panoramica su Everest e sulle altre vette che piano piano prendono i colori dell’ alba.

Siamo sulla cima a Mt 5644.

Rientrati al lodge ci uniamo al resto del gruppo per la colazione a base di zuppa d’aglio.

Da questo momento inizia il rientro verso Lukla distante 50 km che copriremo nei prossimi giorni camminando.

Durante la discesa con tutto il team siamo andati a vedere la famosa Piramide del Cnr centro di ricerca Italiano attualmente gestito dal Nepal

Scendiamo fino a Pheriche 4266 mt e ci prepariamo per la notte in un Lodge che per la nostra felicità ha anche il bagno in camera e acqua calda.