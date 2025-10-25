Due sfide delicate per Varesina e Castellanzese

Domenica 26 ottobre scenderanno in campo le 18 squadre del Girone B di Serie D per disputare le gare valide per la nona giornata. Varesina e Castellanzese hanno entrambe l’imperativo di sfoderare prestazioni convincenti e portare a casa i tre punti, visto che sono invischiate nella zona playout. Le Fenici affronteranno in casa il Pavia, penultimo in classifica, mentre i neroverdi saranno ospiti della Vogherese.

VARESINA – PAVIA

La Varesina arriva alla sfida di domenica contro il Pavia con l’imperativo di vincere dopo quattro pareggi consecutivi. La squadra di mister Marco Spilli, ferma a 7 punti e in terzultima posizione (+3 sul Pavia), cerca la seconda vittoria stagionale dopo l’unica ottenuta a Sondrio. Nell’ultima giornata i “Fenici” hanno rimontato nel recupero contro lo Scanzorosciate, ma ora servono i tre punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Il Pavia, reduce da un avvio difficile, ha cambiato guida tecnica: al posto di Stefano Bellinzaghi è arrivato Antonio Filippini, e l’effetto del nuovo allenatore si è già notato. Nelle prime due gare sotto la sua gestione, i pavesi hanno pareggiato all’esordio con il Sondrio e sono usciti solo ai rigori in Coppa Italia contro il Piacenza. Sul piano difensivo, entrambe le squadre devono migliorare: la Varesina ha subito 13 gol, mentre il Pavia ne ha incassati 18, numeri che spiegano la difficile posizione di classifica. I precedenti parlano chiaro: in cinque confronti tra Serie D ed Eccellenza, la Varesina ha vinto tre volte, il Pavia una, e si registra un solo pareggio. Nell’ultimo doppio incrocio del 2021-22 in Eccellenza, doppio successo per i varesotti (2-1 in casa, 3-2 in trasferta).

VOGHERESE – CASTELLANZESE

La Castellanzese di mister Ivan Del Prato arriva alla sfida contro la Vogherese dopo due sconfitte consecutive, maturate entrambe nei minuti finali contro Villa Valle e Brusaporto. Un doppio ko amaro che impone ai neroverdi di tornare subito a fare punti per non scivolare ulteriormente in classifica. Dall’altra parte, la Vogherese di Andrea Cavaliere, giovane tecnico di appena 28 anni, sta vivendo un periodo positivo: tre risultati utili consecutivi, con due vittorie casalinghe su Sondrio e Villa Valle, e un pareggio all’Elmec Solar Stadium contro la Varesina. Le due squadre sono appaiate a 9 punti in zona playout, rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto. Entrambe cercano un successo che possa rilanciarle verso una posizione più tranquilla. Sarà una sfida tra attacchi agli antipodi: la Castellanzese è il secondo miglior attacco del girone con 15 gol realizzati, dietro solo alla capolista Chievo Verona, mentre la Vogherese ha segnato appena 6 reti, con altrettanti marcatori diversi, facendo meglio soltanto della Nuova Sondrio. Quella di domenica sarà la prima sfida in Serie D tra le due squadre.

9° GIORNATA SERIE D GIRONE B

Breno – Scanzorosciate, Brusaporto – Casatese, Folgore Caratese – Milan Futuro, Oltrepò – Caldiero, Real Calepina – Virtus CBG, Sondrio – Chievo, VARESINA – PAVIA, VOGHERESE – CASTELLANZESE, Villa Valle – Leon.

CLASSIFICA

Chievo 19, Folgore Caratese 17, Brusaporto 16, Villa Valle 14, Breno e Casatese 13, Leon e Milan Futuro 11, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò* 10, CASTELLANZESE e Vogherese 9, Scanzorosciate 8, VARESINA 7, Pavia 4, Sondrio 1.

*= un punto di penalizzazione