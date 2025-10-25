Varese News

Archivio

Due sfide delicate per Varesina e Castellanzese

Domenica 26 ottobre alle 14.30 i rossoblù affronteranno all’Elmec Solar Stadium il Pavia, mentre i neroverdi se la vedranno con la Vogherese

Castellanzese - Oltrepo 2-2

Domenica 26 ottobre scenderanno in campo le 18 squadre del Girone B di Serie D per disputare le gare valide per la nona giornata. Varesina e Castellanzese hanno entrambe l’imperativo di sfoderare prestazioni convincenti e portare a casa i tre punti, visto che sono invischiate nella zona playout. Le Fenici affronteranno in casa il Pavia, penultimo in classifica, mentre i neroverdi saranno ospiti della Vogherese.

VARESINA – PAVIA
La Varesina arriva alla sfida di domenica contro il Pavia con l’imperativo di vincere dopo quattro pareggi consecutivi. La squadra di mister Marco Spilli, ferma a 7 punti e in terzultima posizione (+3 sul Pavia), cerca la seconda vittoria stagionale dopo l’unica ottenuta a Sondrio. Nell’ultima giornata i “Fenici” hanno rimontato nel recupero contro lo Scanzorosciate, ma ora servono i tre punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Il Pavia, reduce da un avvio difficile, ha cambiato guida tecnica: al posto di Stefano Bellinzaghi è arrivato Antonio Filippini, e l’effetto del nuovo allenatore si è già notato. Nelle prime due gare sotto la sua gestione, i pavesi hanno pareggiato all’esordio con il Sondrio e sono usciti solo ai rigori in Coppa Italia contro il Piacenza. Sul piano difensivo, entrambe le squadre devono migliorare: la Varesina ha subito 13 gol, mentre il Pavia ne ha incassati 18, numeri che spiegano la difficile posizione di classifica. I precedenti parlano chiaro: in cinque confronti tra Serie D ed Eccellenza, la Varesina ha vinto tre volte, il Pavia una, e si registra un solo pareggio. Nell’ultimo doppio incrocio del 2021-22 in Eccellenza, doppio successo per i varesotti (2-1 in casa, 3-2 in trasferta).

VOGHERESE – CASTELLANZESE
La Castellanzese di mister Ivan Del Prato arriva alla sfida contro la Vogherese dopo due sconfitte consecutive, maturate entrambe nei minuti finali contro Villa Valle e Brusaporto. Un doppio ko amaro che impone ai neroverdi di tornare subito a fare punti per non scivolare ulteriormente in classifica. Dall’altra parte, la Vogherese di Andrea Cavaliere, giovane tecnico di appena 28 anni, sta vivendo un periodo positivo: tre risultati utili consecutivi, con due vittorie casalinghe su Sondrio e Villa Valle, e un pareggio all’Elmec Solar Stadium contro la Varesina. Le due squadre sono appaiate a 9 punti in zona playout, rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto. Entrambe cercano un successo che possa rilanciarle verso una posizione più tranquilla. Sarà una sfida tra attacchi agli antipodi: la Castellanzese è il secondo miglior attacco del girone con 15 gol realizzati, dietro solo alla capolista Chievo Verona, mentre la Vogherese ha segnato appena 6 reti, con altrettanti marcatori diversi, facendo meglio soltanto della Nuova Sondrio. Quella di domenica sarà la prima sfida in Serie D tra le due squadre.

9° GIORNATA SERIE D GIRONE B
Breno – Scanzorosciate, Brusaporto – Casatese, Folgore Caratese – Milan Futuro, Oltrepò – Caldiero, Real Calepina – Virtus CBG, Sondrio – Chievo, VARESINA – PAVIA, VOGHERESE – CASTELLANZESE, Villa Valle – Leon.
CLASSIFICA
Chievo 19, Folgore Caratese 17, Brusaporto 16, Villa Valle 14, Breno e Casatese 13, Leon e Milan Futuro 11, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò* 10, CASTELLANZESE e Vogherese 9, Scanzorosciate 8, VARESINA 7, Pavia 4, Sondrio 1.
*= un punto di penalizzazione

di
Pubblicato il 25 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.