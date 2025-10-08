Federcasse: “Le parole del Governatore Panetta confermano il valore della finanza cooperativa”
Apprezzamento dell’associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo per l’intervento del Governatore della Banca d’Italia al convegno internazionale di Roma
Federcasse esprime «profondo apprezzamento» per il riconoscimento del valore e dell’efficacia della finanza cooperativa – anche nel contrasto alle disuguaglianze – da parte del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.
L’intervento è stato pronunciato oggi a Roma durante il Convegno Internazionale “Cooperative Financial Institutions in the XXI Century for Global Economy and Social Development”.
«La finanza cooperativa – ha affermato Panetta – è un modello che, attraverso la prossimità e la mutua fiducia, ha promosso nel tempo inclusione e crescita equilibrata». Il Governatore ha sottolineato come la governance democratica, l’attenzione ai bisogni dei soci e la tradizione di responsabilità abbiano reso questo modello di intermediazione unico nel panorama bancario.
Particolarmente significativi, per Federcasse, i passaggi in cui Panetta ricorda che «prima che i principi ESG diventassero di dominio comune, le cooperative li stavano già mettendo in pratica».
Nel tempo – ha aggiunto – «queste istituzioni hanno ampliato l’accesso ai finanziamenti per famiglie e piccole imprese, sostenendo milioni di persone altrimenti escluse, favorendo inclusione, resilienza e crescita sostenibile in economie avanzate e in via di sviluppo».
«Accogliamo con favore le parole del Governatore – ha dichiarato Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse – che confermano la validità del credito cooperativo. La solidarietà economica è fondamento di comunità resilienti e motore di economie sostenibili. Le banche cooperative, lungi dall’essere meno efficienti delle commerciali, eguagliano spesso la loro redditività e qualità del credito, contribuendo al tempo stesso a ridurre le disuguaglianze».
Un riconoscimento che, per Federcasse, rafforza il ruolo del movimento cooperativo nel promuovere un’economia più equa e inclusiva, radicata nei territori e capace di generare valore sociale oltre che finanziario
