Federcasse: “Le parole del Governatore Panetta confermano il valore della finanza cooperativa”

Federcasse esprime «profondo apprezzamento» per il riconoscimento del valore e dell’efficacia della finanza cooperativa – anche nel contrasto alle disuguaglianze – da parte del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

L’intervento è stato pronunciato oggi a Roma durante il Convegno Internazionale “Cooperative Financial Institutions in the XXI Century for Global Economy and Social Development”.

«La finanza cooperativa – ha affermato Panetta – è un modello che, attraverso la prossimità e la mutua fiducia, ha promosso nel tempo inclusione e crescita equilibrata». Il Governatore ha sottolineato come la governance democratica, l’attenzione ai bisogni dei soci e la tradizione di responsabilità abbiano reso questo modello di intermediazione unico nel panorama bancario.

Particolarmente significativi, per Federcasse, i passaggi in cui Panetta ricorda che «prima che i principi ESG diventassero di dominio comune, le cooperative li stavano già mettendo in pratica».

Nel tempo – ha aggiunto – «queste istituzioni hanno ampliato l’accesso ai finanziamenti per famiglie e piccole imprese, sostenendo milioni di persone altrimenti escluse, favorendo inclusione, resilienza e crescita sostenibile in economie avanzate e in via di sviluppo».

«Accogliamo con favore le parole del Governatore – ha dichiarato Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse – che confermano la validità del credito cooperativo. La solidarietà economica è fondamento di comunità resilienti e motore di economie sostenibili. Le banche cooperative, lungi dall’essere meno efficienti delle commerciali, eguagliano spesso la loro redditività e qualità del credito, contribuendo al tempo stesso a ridurre le disuguaglianze».

Un riconoscimento che, per Federcasse, rafforza il ruolo del movimento cooperativo nel promuovere un’economia più equa e inclusiva, radicata nei territori e capace di generare valore sociale oltre che finanziario