Femminicidio a Milano: 29enne accoltellata a morte dal compagno

Un femminicidio è avvenuto a Milano, nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre. Un altro. Questa volta il tragico evento è il quartiere Gorla, la vittima è una 29enne, uccisa nell’abitazione che condivideva con il compagno.

Accusato del femminicidio è infatti un 52enne che aveva una relazione con la donna. L’uomo, secondo le prime informazioni, è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio.

L’episodio è avvenuto al civico 33 di via Iglesias. A dare l’allarme, chiamando il 112, sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento. Nonostante il tempestivo intervento delle volanti della Questura e dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima e l’aggressore, entrambi italiani, avevano una relazione da circa un anno. Testimoni riferiscono di aver sentito la 29enne chiedere aiuto dal terrazzo di casa. L’uomo l’avrebbe colpita con diverse coltellate, per poi rivolgere l’arma contro se stesso ferendosi gravemente alla gola.