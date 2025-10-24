Giorgio Vicentini porta in mostra il suo “Processo all’arte” all’Università Cattolica di Milano
L’artista di Varese espone fino al 20 dicembre nella sede milanese dell’Università Cattolica con una mostra che interroga il senso dell’arte e del linguaggio
L’artista varesino Giorgio Vicentini è il protagonista della nuova mostra Processo all’arte, inaugurata all’Università Cattolica di Milano nella sede di largo Gemelli. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 dicembre e raccoglie le opere che proseguono la sua indagine sulla relazione tra parola e segno, materia e pensiero.
Una mostra tra pittura, scrittura e filosofia
Vicentini, classe 1951, è una figura di riferimento nel panorama artistico varesino e lombardo. In questa nuova esposizione, l’artista affronta le domande fondamentali sull’arte, sulla sua funzione e sul suo linguaggio. E lo fa con la ricostruzione di un vero processo: con tanto di avvocati, pubblici ministeri, testimonianze e arringhe.
Insieme alle storiche dell’arte Grazia Massone e Cecilia De Carli, il docente di Storia dell’arte contemporanea Francesco Tedeschi e lo storico dell’arte Paolo Bolpagni, Vicentini ha chiamato in causa il senso di colpa esistenziale che da anni accompagna la sua pratica artistica.
La mostra è visitabile gratuitamente, dal lunedì al sabato, fino al 20 dicembre 2025, all’interno dello spazio espositivo del Centro Pastorale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.