Giorgio Vicentini porta in mostra il suo “Processo all’arte” all’Università Cattolica di Milano

L’artista varesino Giorgio Vicentini è il protagonista della nuova mostra Processo all’arte, inaugurata all’Università Cattolica di Milano nella sede di largo Gemelli. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 dicembre e raccoglie le opere che proseguono la sua indagine sulla relazione tra parola e segno, materia e pensiero.

Una mostra tra pittura, scrittura e filosofia

Vicentini, classe 1951, è una figura di riferimento nel panorama artistico varesino e lombardo. In questa nuova esposizione, l’artista affronta le domande fondamentali sull’arte, sulla sua funzione e sul suo linguaggio. E lo fa con la ricostruzione di un vero processo: con tanto di avvocati, pubblici ministeri, testimonianze e arringhe.

Insieme alle storiche dell’arte Grazia Massone e Cecilia De Carli, il docente di Storia dell’arte contemporanea Francesco Tedeschi e lo storico dell’arte Paolo Bolpagni, Vicentini ha chiamato in causa il senso di colpa esistenziale che da anni accompagna la sua pratica artistica.

La mostra è visitabile gratuitamente, dal lunedì al sabato, fino al 20 dicembre 2025, all’interno dello spazio espositivo del Centro Pastorale.