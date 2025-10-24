Varese News

Giorgio Vicentini porta in mostra il suo “Processo all’arte” all’Università Cattolica di Milano

L’artista di Varese espone fino al 20 dicembre nella sede milanese dell’Università Cattolica con una mostra che interroga il senso dell’arte e del linguaggio

L’artista varesino Giorgio Vicentini è il protagonista della nuova mostra Processo all’arte, inaugurata all’Università Cattolica di Milano nella sede di largo Gemelli. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 dicembre e raccoglie le opere che proseguono la sua indagine sulla relazione tra parola e segno, materia e pensiero.

Una mostra tra pittura, scrittura e filosofia

Vicentini, classe 1951, è una figura di riferimento nel panorama artistico varesino e lombardo. In questa nuova esposizione, l’artista affronta le domande fondamentali sull’arte, sulla sua funzione e sul suo linguaggio. E lo fa con la ricostruzione di un vero processo: con tanto di avvocati, pubblici ministeri, testimonianze e arringhe.

Insieme alle storiche dell’arte Grazia Massone e Cecilia De Carli, il docente di Storia dell’arte contemporanea Francesco Tedeschi e lo storico dell’arte Paolo Bolpagni, Vicentini ha chiamato in causa il senso di colpa esistenziale che da anni accompagna la sua pratica artistica.

La mostra è visitabile gratuitamente, dal lunedì al sabato, fino al 20 dicembre 2025, all’interno dello spazio espositivo del Centro Pastorale.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
