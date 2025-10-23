Varese News

Guida Sicura: anche i dipendenti di Poste Italiane Varese alla tappa formativa con la Polizia Stradale

Oltre 350 i partecipanti lombardi dal 2023 a oggi. Focus su prevenzione e sicurezza alla guida

Anche il personale dei Centri di Recapito della provincia di Varese ha partecipato alla tappa milanese di “Guida Sicura”, il progetto di formazione promosso da Poste Italiane in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma avviato nel 2023 che, fino ad oggi, ha coinvolto oltre 350 dipendenti in Lombardia con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza stradale per tutti i lavoratori che utilizzano veicoli durante il servizio: portalettere, autisti e personale commerciale.

Un’iniziativa per chi guida ogni giorno

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Compartimento della Polizia Stradale Lombardia e la sezione Polizia Stradale di Milano, si pone come obiettivo quello di formare il personale su comportamenti corretti alla guida e prevenire situazioni di pericolo.

Durante la giornata, gli agenti della Polizia Stradale hanno illustrato:

i rischi più frequenti durante la guida

le distrazioni comuni, come uso del cellulare o stanchezza

l’importanza dei dispositivi di protezione individuale

i limiti di velocità e la loro corretta interpretazione

Prevenzione e responsabilità al centro

«Lo sviluppo della cultura della prevenzione degli incidenti stradali e il rispetto delle regole sono aspetti fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori» – fanno sapere da Poste Italiane.

L’iniziativa si inserisce tra le numerose azioni dell’azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione verso il personale impiegato nella distribuzione quotidiana di posta e pacchi, attraverso una flotta composta da motocicli, tricicli, quadricicli, automobili e furgoni.

