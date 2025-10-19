Varese News

Incidente tra auto e moto a Vergiate: ferito un 17enne

L’incidente poco dopo le 22 di sabato 18 ottobre. Il giovane è stato soccorso in codice giallo e portato al Circolo di Varese

Incidente stradale nella serata di sabato 19 ottobre a Vergiate. Poco dopo le 22, in via Giuseppe Di Vittorio, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente.

Ferito un ragazzo di 17 anni che si trovava in sella alla moto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gallarate e un’ambulanza. Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri.

Pubblicato il 19 Ottobre 2025
