La Castellanzese vince ancora: 3-2 alla Real Calepina

Seconda vittoria di fila per la Castellanzese che dopo il roboante 8-0 rifilato al Sondrio riesce a ottenere anche la prima vittoria casalinga della stagione superando 3-2 la Real Calepina.

Gara accesa che si sblocca nel primo tempo a causa dell’autorete di Brogni che consente alla Castellanzese di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0. La ripresa si apre benissimo per i neroverdi con Castelletto che al 5′ fa 2-0 e Chessa che al 23′ fa tris. Sembra tutto indirizzato nella giuste direzione ma nel finale la volontà dei bergamaschi porta la gara dal 3-0 al 3-2 grazie alla doppietta di Oboe, che realizza due calci di rigore. Mister Ivan Del Prato viene espulso per proteste, in campo Chessa e compagni resistono e alla fine riescono a festeggiare i tre punti e la prima vittoria casalinga della stagione.

Una vittoria che permette alla Castellanzese di salire a 9 punti in classifica, nei piani alti della classifica. Una posizione che permette di guardare alle prossime settimane con maggiore positività.

TABELLINO

CASTELLANZESE – REAL CALEPINA 3–2 (1-0)

RETI: 26’ pt aut. Brogni (C), 5’ st Castelletto (C), 23’ st Chessa (C), 33’ st rig. Oboe (RC), 42’ st rig. Oboe (RC)

CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Airaghi, Robbiati, Tordini; Boccadamo, Vernocchi (31’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Oleoni (31’ st Micheri); Chessa, Colombo (24’ st Merkaj). A disposizione: Dominioni, Rausa, Selmo, Giuliani, Rusconi, Guerrisi. Allenatore: Ivan Del Prato

REAL CALEPINA (3-4-2-1): Moretta; Semprini (7’ st Lugnan), Brero, Brogni; Freri, Scalmana, Forlani, Nikolli; Cortesi (22’ st Sementa), Zappa (22’ st Ronzoni); Oboe. A disposizione: Manenti, Alvarez, Duda, Orlandi, Paderno, Farrauto. Allenatore: Inacio Joelson

ARBITRO: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore; assistenti Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Elisa Lavarra di Cosenza

AMMONITI: 42’ pt Brero (RC), 44’ pt Robbiati (C), 36’ st Del Prato (allenatore Castellanzese), 45’ st Oboe (RC)

ESPULSI: 37’ st Del Prato (allenatore Castellanzese)

RECUPERO: 1’ + 5’

SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA

Sabato 4 ottobre: ChievoVerona – Caldiero 1-0.

Domenica 5 ottobre: Casatese Merate – Breno 2-1; Castellanzese – Real Calepina 3-2; Leon – Oltrepò 1-2; Pavia – Folgore Caratese 0-1; Scanzorosciate – Villa Valle 2-2; Varesina – Brusaporto 2-2; Virtus CBG – Milan Futuro 1-0; Vogherese – Sondrio 1-0.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 16; ChievoVerona 13; Milan Futuro 11; Real Calepina, Brusaporto 10; Castellanzese, Virtus CBG, Casatese Merate, Oltrepò 9; Villa Valle 8; Breno, Caldiero 7; Leon, Varesina, Vogherese 5; Scanzorosciate 4; Pavia 3; Sondrio 0.

