La Fanfara bersaglieri di Lonate Pozzolo va in Francia per i 500 anni della Foires d’Orval

Dopo l'esibizione a Crescentino, primo appuntamento internazionale per la "Tramonti-Crosta", che rappresenterà l'Italia nella valle della Loira

La fanfara dei bersaglieri di Lonate a Saint Quentin

Dopo l’applauditissimo e molto partecipato concerto tenuto lo scorso 4 ottobre a Crescentino, città natale del Generale Aminto Caretto “papà Caretto” del glorioso 3° Reggimento Bersaglieri, è tornato il momento della trasferta internazionale per la fanfara dei bersaglieri “Tramonti-Crosta”, di Lonate Pozzolo.

Sarà Saint-Amand-Montrond, cittadina di quasi 12mila abitanti nella parte centrale della Valle della Loira, ad accogliere il prossimo fine settimana la fanfara Tramonti-Crosta, invitata a rappresentare l’Italia in occasione del 500° anniversario della Foires d‘Orval, fiera che da cinque secoli anima la stagione autunnale nella Loira.

Nata come fiera commerciale, nel corso dei secoli è diventata un grandissimo appuntamento culturale storico e anche musicale con concerti e sfilate di bande e gruppi internazionali.

Per un’intera settimana il centro di Saint-Amand-Montrond ospiterà tantissimi eventi con il gran finale previsto per sabato 25 alle 17 con la sfilata per le vie del paese e domenica 26 alle 15 quando la Fanfara Tramonti Crosta e gli altri gruppi musicali, partendo da punti diversi del paese convergeranno nella piazza centrale per un grande show musicale dove la fanfara si esibirà con i brani più famosi del repertorio bersaglieresco e non solo che la contraddistinguono in ogni sua esibizione (nella foto: esibizione a Saint-Quentin, Francia del Nord, 2019).

Nelle prossime settimane poi, dopo le cerimonie istituzionali per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è prevista poi una nuova trasferta all’estero, questa volta in Germania e poi “a passo di corsa” verso il concerto di Natale.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
