Maxi sequestro a Milano: oltre 118.000 articoli di Halloween pericolosi e non a norma
Decorazioni e accessori con marchi CE falsi: nei guai un commerciante in zona Loreto. Intervento della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori
Oltre 118.000 articoli per Halloween non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano, in un’operazione condotta nei giorni scorsi in zona Loreto. Si tratta di decorazioni, accessori e gadget per la festa, privi delle necessarie garanzie di sicurezza e marchiati indebitamente con la dicitura “CE”, che certifica la conformità dei prodotti agli standard europei ma non è prevista per questo tipo di merce.
A finire sotto la lente dei Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano è stato un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese. L’attività investigativa ha portato al sequestro di 118.453 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.
Un Halloween a rischio sicurezza
L’utilizzo improprio del marchio CE è stato ritenuto strumento di inganno per i clienti, che avrebbero potuto acquistare oggetti credendo fossero sicuri e certificati. In realtà, la marchiatura risultava mendace, senza garanzie sulla tracciabilità, qualità o materiali utilizzati.
L’operazione non solo ha permesso di ritirare i prodotti dal mercato, ma ha anche dato avvio alla ricostruzione della filiera illecita grazie alla documentazione acquisita nel corso dei controlli.
Denunciato il titolare
Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per: frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
