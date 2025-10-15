Minori in comunità: alla Lombardia 36 milioni di euro, 5,5 alla provincia di Varese
Il consigliere regionale Emanuele Monti (Lega): “Un aiuto concreto per i piccoli Comuni, frutto del lavoro di squadra tra enti locali, Regione e Governo”
Regione Lombardia riceverà 36,2 milioni di euro dal Fondo nazionale per i minori in comunità, istituito dal Ministero dell’Interno e sostenuto anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di questa somma, 5,5 milioni saranno destinati ai Comuni della provincia di Varese, particolarmente esposti ai costi di accoglienza e tutela dei minori non accompagnati.
A darne notizia è il consigliere regionale varesino Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, che sottolinea come «il lavoro di squadra tra territorio, Regione e Governo porti risposte concrete ai bisogni dei nostri piccoli Comuni».
La misura rappresenta un sollievo per molti enti locali, alle prese con bilanci sempre più impegnativi. «Proprio la scorsa settimana – ricorda Monti – insieme al presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi, abbiamo incontrato l’assessore regionale Elena Lucchini per esporre le difficoltà legate alla gestione dei minori. L’attenzione dimostrata si traduce oggi in un sostegno tangibile».
La quota destinata al Varesotto, spiega Monti, consentirà di supportare meglio i servizi sociali dei Comuni, contribuendo a garantire livelli adeguati di assistenza e accoglienza per i minori in situazione di fragilità.
«È un segnale forte – conclude Monti – che conferma l’efficacia della collaborazione tra istituzioni locali e nazionali. Continueremo a lavorare per assicurare strumenti concreti ai nostri territori, in un’ottica di responsabilità e attenzione alle sfide sociali più urgenti».
I fondi per la provincia di Varese
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi destinati ai minori, la provincia di Varese vede in testa i principali centri urbani: Gallarate riceve oltre 465 mila euro, seguita da Varese con circa 253 mila euro, Busto Arsizio con più di 647 mila euro, Somma Lombardo con 263mila euro, Luino con 223 mila euro e Saronno con 254 mila euro; tra i Comuni maggiori, decisamente più basso l’impatto del fenomeno a Cassano Magnago, con 39 mila euro.
Accanto a questi, spiccano alcuni Comuni di dimensioni minori ma con dotazioni significative, come Cuveglio (91 mila euro), Dumenza (117 mila euro), Gemonio (114 mila euro), Golasecca (184 mila euro), Marchirolo (91 mila euro) e Porto Valtravaglia (92 mila euro).
Una distribuzione che riflette il bisogno esistente sul territorio per il sostegno ai servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, anche nei contesti più piccoli, dove le risorse hanno un impatto particolarmente rilevante.
