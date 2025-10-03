Non solo ago e filo: il corso di cucito creativo che libera la tua fantasia
Da sabato 25 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30 cinque incontri per dare forma alla propria creatività con l’insegnante Anna Nicolosi. Aperte le iscrizioni
Sabato 25 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 prende il via a Castronno, nello spazio Libero di VareseNews, il corso di cucito creativo, pensato per stimolare fantasia e manualità attraverso la realizzazione di un personaggio di stoffa unico e personalizzato.
Il corso, organizzato in collaborazione con Varese Corsi, prevede cinque lezioni, condotte da Anna Nicolosi, esperta di cucito e maglieria, che guiderà i partecipanti nella scelta dei materiali, nell’assemblaggio dei pezzi e nella personalizzazione del proprio progetto.
Tutti i materiali saranno a carico dei partecipanti, che dovranno portare con sé per la prima lezione un set base da cucito. L’elenco dettagliato di tutti i materiali da portare durante le lezioni seguenti sarà fornito dall’insegnante la prima lezione.
Materia si trova via Confalonieri 5 – Castronno.
