“Nuovo Bonus Mamme”, il contributo per chi ha due o più figli

L'importo mensile di 40 euro, esentasse e fuori dai calcoli ISEE, verrà erogato in un'unica soluzione entro febbraio 2026 e potrà arrivare fino a 480 euro annui

Un contributo mensile da 40 euro, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, sarà riconosciuto alle lavoratrici con almeno due figli. Si chiama “Bonus Mamme” e la sua entrata in vigore è stata annunciata dall’INPS..

A chi spetta il contributo

Il bonus è destinato alle madri che: hanno due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; hanno tre o più figli, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo, ma solo se con contratto non a tempo indeterminato

Le destinatarie possono essere sia lavoratrici dipendenti (pubbliche o private, escluso il lavoro domestico) sia autonome, purché iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Requisiti economici e modalità di erogazione

Il contributo è riconosciuto solo a chi ha un reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. L’importo verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o al più tardi entro febbraio 2026) e potrà coprire fino a 12 mensilità, per un massimo complessivo di 480 euro.

Pubblicato il 29 Ottobre 2025
