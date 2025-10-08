“Pulecenella”: una serata teatrale per sostenere SOS Malnate

Una serata di risate e solidarietà per sostenere chi ogni giorno è al servizio della comunità. Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21.00, all’Oratorio di Gurone, i Tra-Ballanti della Pro Loco di Malnate porteranno in scena la commedia in due atti “Pulecenella”, scritta e diretta da Giosuè Romano.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato da SOS Malnate con la Pro Loco di Malnate, i Tra-Ballanti e il Comune di Malnata. Le offerte raccolte durante la serata saranno interamente destinate a finanziare le attività dell’Associazione SOS Malnate ODV, impegnata ogni giorno nel trasporto sanitario, nel soccorso in emergenza e nei servizi alla cittadinanza.

«Questa iniziativa unisce due valori che ci stanno a cuore: la cultura e la solidarietà – dichiara Massimo Pedrazzini, Presidente di SOS Malnate ODV –. Il teatro ha la capacità di avvicinare le persone e di creare comunità, proprio come fa il volontariato. Invito tutti i cittadini, i nostri volontari e i loro familiari a partecipare e a coinvolgere amici e conoscenti: più saremo, più potremo sostenere insieme la nostra Associazione e i servizi che offriamo ogni giorno».

Con “Pulecenella”, i volontari di SOS Malnate desiderano offrire alla città un’occasione di incontro, divertimento e solidarietà, in un clima di partecipazione e amicizia che da sempre caratterizza lo spirito dell’Associazione.