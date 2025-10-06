Sabato 11 ottobre torna “Dona la Spesa” nei punti vendita Nova Coop di Tradate, Luino e Castano

Un piccolo gesto per fare la differenza. Sabato 11 ottobre in 62 supermercati e ipermercati Nova Coop tra Piemonte e alta Lombardia, torna l’iniziativa “Dona la Spesa”, giornata di raccolta solidale promossa dalla cooperativa per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

Cibo e beni essenziali per chi ha bisogno

Durante tutta la giornata, Soci e clienti potranno acquistare alimenti e beni di prima necessità da donare ai volontari delle associazioni e delle onlus del territorio, che saranno presenti all’ingresso dei punti vendita. Tutti i prodotti raccolti verranno poi distribuiti a persone e nuclei familiari in difficoltà, attraverso le reti locali del volontariato.

Un’iniziativa che cresce con il territorio

“Dona la Spesa” fa parte del più ampio impegno di Nova Coop contro la povertà alimentare, che prosegue tutto l’anno con il recupero delle eccedenze e il sostegno a progetti sociali radicati sul territorio.

Nel 2024, la stessa iniziativa aveva portato alla raccolta di 47 tonnellate di prodotti, pari a un valore economico di 141 mila euro, grazie all’impegno di circa 600 volontari.

In Lombardia, l’iniziativa interesserà i punti vendita di Luino, Tradate e Castano Primo

Nova Coop invita tutta la comunità a partecipare, anche solo con un piccolo contributo: Per chi dona, è un gesto semplice. Per chi riceve, può fare la differenza