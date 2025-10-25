Solidarietà e teatro a Cuvio: in scena la generosità per Focus Laveno

Una serata di arte e solidarietà ha animato il Teatro Comunale di Cuvio venerdì 24 ottobre, dove la compagnia teatrale amatoriale “Quelli che restano” ha portato in scena, a titolo completamente gratuito, lo spettacolo Sei in scena con l’atto unico “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo.

L’iniziativa, promossa con il sostegno della Pro Loco di Cuvio e del Comune, è stata dedicata all’associazione Focus Laveno ODV, impegnata da anni nel supporto al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello (nella foto). Il ricavato della serata – grazie alla generosità di tutti – sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per i volontari del presidio locale.

Teatro e volontariato: un binomio vincente

Sul palco, diretti da Mimma Salvadego, si sono alternati Beatrice Chiaravalli, Daniele Besozzi, Tommaso Di Bernardo, Marino Argese, Stefano Forlani e la stessa Salvadego, regalando al pubblico una performance brillante e coinvolgente. A rendere possibile la serata, anche il contributo della Pro Loco di Cuvio, che ha offerto la location, coperto i costi della SIAE e preparato un rinfresco finale per tutti i partecipanti.

Un gesto concreto di vicinanza a chi ogni giorno lavora per la sicurezza del territorio, che dimostra ancora una volta quanto la cultura possa essere anche uno strumento di impegno civile.

L’associazione Focus Laveno ODV ringrazia con gratitudine: